Rajasthan crime: वीरू बनकर चाय की थड़ी पर प्लेट धोते दबोचा आरोपी, शादी से इनकार करने पर की थी महिला की हत्या

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं। शहर के रीको क्षेत्र में करीब साढ़े दस महीने पहले चाकू से गोदकर महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तोगड़ा स्वरूपसिंह निवासी जयवीरसिंह पहचान बदलकर गोविंदगढ़ मंडा रीको एरिया में एक चाय की थड़ी पर कप-प्लेट धोने का कार्य कर रहा था। वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।
महिला की हत्या 2 अक्टूबर 2024 को हुई। उसके बाद आरोपी जयपुर भाग गया था। वह लगातार अपनी लोकेशन और पहचान बदलता रहा। कभी हरियाणा के रेवाड़ी और गुरुग्राम में क्रेन चलाई तो कभी जयपुर, सीकर और रींगस में मजदूरी की। उसने अपना नाम भी वीरू रख लिया और गोविंदगढ़ मंडा रीको एरिया में चाय की थड़ी पर काम करने लगा। इस कारण झुंझुनूं से लेकर हरियाणा तक पुलिस की कई दबिशें नाकाम रहीं। तत्कालीन एसपी ने उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बाद में वर्तमान एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने इनाम की राशि बढ़ाकर 20 हजार कर दी।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जयवीर महिला से शादी करना चाहता था। महिला ने पहले शादी का झांसा देकर उससे 50 हजार रुपए ऐंठे, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। इस पर जयवीर ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी।
वारदाता के 12 दिन पहले ही महिला रीको कॉलोनी में किराए पर रहने आई थी। वह एक व्यक्ति के साथ वहां आई। उसने मकान मालिक को बताया कि वह विधवा है और जिस व्यक्ति के साथ आई है, वह उसका अंकल है। महिला ने बताया कि यह भी बताया कि उसकी विधवा पेंशन आती है और वह फाइनेंस कंपनी में काम करती है। इसके बाद वह वहां रहने लगी।
दो अक्टूबर को दोपहर तक महिला बाहर नहीं निकली तो मकान मालिक ने दरवाजा खोला। अंदर महिला मृत अवस्था में मिली। शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था और शरीर पर चोटों के कई निशान थे। पूछताछ में सामने आया कि महिला की शादी पांच साल पहले चूरू के राजगढ़ में हुई थी। पति से अलग होने के बाद वह झुंझुनूं में परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन शराब की लत और विवादों के कारण घरवालों ने उसे निकाल दिया। इसके बाद वह अकेली ही किराए पर रहने लगी। महिला के भाई संजय ने बहन की हत्या का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया था।
आरोपी की गिरफ्तारी में एसपी ऑफिस की साइबर सेल में तैनात जितेंद्र थाकन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। जितेंद्र ने आरोपी की गतिविधियों और संभावित ठिकानों को तकनीकी माध्यम से ट्रेस किया। इसके अलावा कोतवाली थाने के कांस्टेबल प्रवीण जाखड़, संदीप पूनिया, एएसआई सुमेर सिंह और पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल बुलेस ने भी लगातार मेहनत की।