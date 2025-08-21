Rajasthan crime: वीरू बनकर चाय की थड़ी पर प्लेट धोते दबोचा आरोपी, शादी से इनकार करने पर की थी महिला की हत्या

दो अक्टूबर को दोपहर तक महिला बाहर नहीं निकली तो मकान मालिक ने दरवाजा खोला। अंदर महिला मृत अवस्था में मिली। शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था और शरीर पर चोटों के कई निशान थे। पूछताछ में सामने आया कि महिला की शादी पांच साल पहले चूरू के राजगढ़ में हुई थी। पति से अलग होने के बाद वह झुंझुनूं में परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन शराब की लत और विवादों के कारण घरवालों ने उसे निकाल दिया। इसके बाद वह अकेली ही किराए पर रहने लगी। महिला के भाई संजय ने बहन की हत्या का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया था।