झुंझुनूं : महिला के लिव-इन पार्टनर ने पति का कराया अपहरण, दोनों पैर तोड़कर सड़क किनारे मरने के लिए फेंका

मामला नवलगढ़ के छोटे बस स्टैंड इलाके का है। सोमवार देर रात मजदूर कैलाश माहिच को कुछ लोगों ने कैंपर गाड़ी में जबरन बैठा लिया और छोटी बीदोदी की जोहड़ी के पास ले जाकर लोहे की सरियों और डंडों से ताबड़तोड़ पिटाई की। हमले में कैलाश के दोनों पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी उसे अधमरी हालत में सड़क पर मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए।