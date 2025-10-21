झुंझुनूं : महिला के लिव-इन पार्टनर ने पति का कराया अपहरण, दोनों पैर तोड़कर सड़क किनारे मरने के लिए फेंका

दिवाली की रात पति का अपरहण (फोटो- पत्रिका)
झुंझुनूं। नवलगढ़ कस्बे में दिवाली की रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे बुरी तरह पीटा गया और मरने की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह साजिश पीड़ित की पत्नी के लिव-इन पार्टनर ने रची थी। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं, जबकि घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है।
मामला नवलगढ़ के छोटे बस स्टैंड इलाके का है। सोमवार देर रात मजदूर कैलाश माहिच को कुछ लोगों ने कैंपर गाड़ी में जबरन बैठा लिया और छोटी बीदोदी की जोहड़ी के पास ले जाकर लोहे की सरियों और डंडों से ताबड़तोड़ पिटाई की। हमले में कैलाश के दोनों पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी उसे अधमरी हालत में सड़क पर मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए।
सुबह राहगीरों ने कैलाश को लहूलुहान हालत में देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 108 एंबुलेंस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और स्थिति गंभीर बनी हुई है।
प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि इस घटना के पीछे कैलाश की पत्नी के लिव-इन पार्टनर संदीप का हाथ है। पुलिस के मुताबिक, संदीप ने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपहरण और हमले की पूरी योजना बनाई थी। फिलहाल नवलगढ़ थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप सहित अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ अपहरण और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
