Air India recruitment 2019 : 200 पदों के लिए निकली भर्ती, walk-in-interview से होगा चयन
Jamil Ahmed Khan | Publish: Jun, 18 2019 09:19:00 AM (IST) जॉब्स
Air India recruitment 2019
Air India recruitment 2019 : एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (Air India Air Transport Services Limited) (AIATSL) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर ग्राउंड ड्यूटी के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को तीन साल के कांट्रेक्ट पर रखा जाएगा। कुल 200 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उम्मीदवारों को 24 जून से walk-in-interview प्रक्रिया में शामिल होना होगा।
Air India recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स
-कस्टमर एजेंट : 111
-ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल : 6
-ड्यूटी ऑफिसर : 10
-Jr. Executive – Human Resource / Administration : 11
-Assistant -Human Resource / Administration : 6
-Data Analyst : 2
-Handyman : 100
-Officer Human Resource / Administration : 1
-Jr. Executive – Human Resource / Administration : 1
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा
ऐसे करें अप्लाई
तय कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को walk-in-interview प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इंटरव्यू की तारीख 24 जून निर्धारित की गई है। हालांकि, हर पद के लिए इंटरव्यू की तारीखें अलग अलग हैं।
walk-in-interview : जरूरी तारीखें
-कस्टमर एजेंट : 24 जून
-ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल : 25 जून
-ड्यूटी ऑफिसर : 25 जून
-Jr. Executive – Human Resource / Administration : 26 जून
-Assistant -Human Resource / Administration : 26 जून
-Data Analyst : 27 जून
-Handyman : 28 जून
-Officer Human Resource / Administration : 6 जुलाई
-Jr. Executive – Human Resource / Administration : 6 जुलाई
आवेदन फीस
उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 600 रुपए अदा करने होंगे
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