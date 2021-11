bank Recruitment 2021 : बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर और इंजीनियर पदों पर वैकेंसी

बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ( Bank of Baroda, BOB) ने B.Tech, B.E. और M Tech की डिग्री पास वाले युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। BOB द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के जरिए कुल 15 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी।

Bank of Baroda Recruitment 2021 : बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ( Bank of Baroda, BOB) ने B.Tech, B.E. और M Tech की डिग्री पास वाले युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। BOB द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के जरिए कुल 15 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि से तक या इससे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है।

इन पदों पर होगी भर्तियां:—

जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, डाटा साइंटिस्ट एंड डाटा इंजीनियर (IT Specialist Officer (Data Scientist and Data Engineer) के पदों पर भर्ती निकाली है। इस पोस्ट पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 6 दिसंबर, 2021 तक आवेदन कर सकते है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़े लें।

महत्वपूर्ण तिथियां:—

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत: 16 नवंबर, 2021

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 6 दिसंबर, 2021

योग्यता:—

डाटा साइंटिस्ट के पद पर आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60 फीसदी अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में B. Tech/ B.E./ M Tech/ M.E होना चाहिए। इसके अलावा, डाटा इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस या Information टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

ऐसे करें आवेदन:—

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं। अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट @bankofbaroda.in पर विजिट कर सकते हैं।

