UP Police ASI Exam Date : असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, यहां देखें पूरा शेड्यूल

UP Police ASI Exam Date : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) ने एसआई और एएसआई भर्ती परीक्षा (UP Police Exam 2021) की तारीखों को ऐलान कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस वैकेंसी (UP ASI Recruitment 2021) के लिए आवेदन किए हैं वे सभी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर एग्जाम की डिटेल्स देख सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए यूपी पुलिस के 1329 पद भरे जाएंगे।

दो पारियों में होगी परीक्षा:—

इस परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर 2021 और 5 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड इस परीक्षा के लिए राज्य में 13 केंद्र बनाए है। ये परीक्षा दो पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। भर्ती परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।

वैकेंसी डिटेल्स:—

कुल पदों की संख्या : 1329 पर

सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए : 327 पद

ASI क्लर्क के लिए : 644 पद

एएसआई अकाउंट के लिए : 358 पद

जनरल वर्ग के लिए 541 सीटें

ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 131 सीटें

ओबीसी वर्ग के लिए 356 सीटें

एससी वर्ग के लिए 277 सीटें

एसटी वर्ग के लिए 24 सीटें

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:—

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

— इसके बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

— अपना पर्सनल डिटेल्स इंटर कर सब्मिट करें।

— एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

— इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर अपने पास रख लें।

