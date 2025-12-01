Rajasthan: 11 हजार केवी लाइन टूटकर घरेलू लाइन पर गिरी, 25-30 घरों में दौड़ा करंट, धमाके के साथ उपकरण जले

अचानक हाई वोल्टेज आने से कई घरों में धमाके के साथ विद्युत उपकरण जल गए। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब साढ़े दस बजे खेताणियों की ढाणी से गुजर रही 11 हजार केवी लाइन टूटी और सीधे घरेलू लाइन पर आ गिरी। इससे वोल्टेज एकदम बढ़ गया और घरों में करंट फैल गया। कई घरों में उपकरण धूं-धूं कर जलने लगे और धुआं उठने लगा।