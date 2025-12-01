Rajasthan: 11 हजार केवी लाइन टूटकर घरेलू लाइन पर गिरी, 25-30 घरों में दौड़ा करंट, धमाके के साथ उपकरण जले

घर में जले उपकरण। फोटो- पत्रिका
लोहावट। उपखंड क्षेत्र की रुपाणा-जैताणा ग्राम पंचायत के खेताणियों की ढाणी में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां 11 हजार केवी की विद्युत लाइन अचानक टूटकर घरेलू लाइन पर गिर गई, जिससे करीब 25 से 30 घरों में करंट फैल गया। एक बालक को करंट के झटके भी लगे।
अचानक हाई वोल्टेज आने से कई घरों में धमाके के साथ विद्युत उपकरण जल गए। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब साढ़े दस बजे खेताणियों की ढाणी से गुजर रही 11 हजार केवी लाइन टूटी और सीधे घरेलू लाइन पर आ गिरी। इससे वोल्टेज एकदम बढ़ गया और घरों में करंट फैल गया। कई घरों में उपकरण धूं-धूं कर जलने लगे और धुआं उठने लगा।
इस दौरान एक बालक दरवाजे से टकरा गया, जिससे उसे झटके लगे। ग्रामीणों ने डिस्कॉम को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद करवाई। बाद में डिस्कॉम टीम मौके पर पहुंची और लाइन दुरुस्त करने का काम शुरू किया। लाइन टूटने के बाद रुपाणा-जैताणा फीडर बंद हो गया। कई घरों में शाम तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।
घरों में उपकरण जलने लगे तो लोग हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आए और ढाणी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हाई वोल्टेज से कई घरों में चक्की, पंखे, मोबाइल चार्जर, स्विच बोर्ड, बिजली फिटिंग, ट्यूबलाइट, पानी मोटर, फ्रिज, विद्युत मीटर, केबल, टीवी आदि उपकरण जल गए। इससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
ग्रामीणों ने बताया कि रुपाणा-जैताणा क्षेत्र में विद्युत लाइनों के गिरने और घरों में हाई वोल्टेज आने की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। 7 मई को भी 11 हजार केवी लाइन गिरने से कृषि कार्य करते समय एक किसान की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने पुरानी और ढीली लाइनों को तत्काल दुरुस्त करवाने की मांग की है।
रुपाणा-जैताणा में खेताणियों की ढाणी में लाइन टूटने से घरों में उपकरण जलने सहित बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व में भी कई बार लाइनें टूटने व हाई वोल्टेज की घटनाएं हो चुकी हैं। विद्युत लाइनों का दुरुस्तीकरण और घरेलू लाइनों को 11 हजार केवी लाइन से अलग किया जाना चाहिए।
इंसुलेटर पर गिलहरी आने से 11 हजार केवी लाइन का तार टूटकर घरेलू लाइन के संपर्क में आ गया था। शाम तक विद्युत आपूर्ति दुरुस्त कर दी गई।
