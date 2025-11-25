Jodhpur Crime: जोधपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 22 क्विंटल डोडा पोस्त और 6 वाहन जब्त

Smuggling in Jodhpur बालेसर/शेरगढ़। जोधपुर जिला स्पेशल टीम और शेरगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत देड़ा के धोरों में नाड़ी के आगोर से 22 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। मौके से चार कार, एक पिकअप और एक ट्रैक्टर सहित कुल छह वाहन भी जब्त किए गए। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।