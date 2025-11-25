Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur Crime: जोधपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 22 क्विंटल डोडा पोस्त और 6 वाहन जब्त

जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 22 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त और छह वाहन जब्त किए।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 25, 2025

जब्त किया गया डोडा पोस्त। फोटो- पत्रिका

Smuggling in Jodhpur बालेसर/शेरगढ़। जोधपुर जिला स्पेशल टीम और शेरगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत देड़ा के धोरों में नाड़ी के आगोर से 22 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। मौके से चार कार, एक पिकअप और एक ट्रैक्टर सहित कुल छह वाहन भी जब्त किए गए। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

मुखबिर की सूचना पर दबिश

स्पेशल टीम प्रभारी श्रवण भंवरिया और शेरगढ़ थाना अधिकारी बुधाराम के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। पुलिस के अनुसार तस्कर डोडा पोस्त खाली कर वाहनों से रवाना हो रहे थे। कुछ वाहन मौके से निकल गए, जबकि कुछ वाहन अपने हिस्से का माल लेकर भाग खड़े हुए। अचानक पुलिस को आता देख कई तस्कर घबराहट में वाहन वहीं छोड़कर धोरों की ओर भाग गए।

तस्करों की खोजबीन जारी

पुलिस ने मौके से मिले सभी वाहनों और डोडा पोस्त को शेरगढ़ थाने में जमा करवाया। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं तस्करों की खोजबीन जारी है। उल्लेखनीय है कि डीएसटी की यह इस सप्ताह की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले ओसियां क्षेत्र में 29 किलो अफीम का दूध पकड़ा गया था।

