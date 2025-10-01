Jodhpur: नकल करते पकड़ी गई ABVP की महिला पदाधिकारी का रसूख ! एबीवीपी, NSUI, विवि किसी ने नाम उजागर नहीं किया

जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते एनएसयूआई कार्यकर्ता। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में सोमवार को एमए हिन्दी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ी गई एबीवीपी की महिला पदाधिकारी का नाम मंगलवार को किसी ने भी औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया।
सोशल मीडिया पर जरूर दिनभर छात्रा का नाम एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी चल रहा था। एबीवीपी और एनएसयूआइ दोनों ने ही अपने प्रेस नोट में केवल पद का उल्लेख किया। विवि प्रशासन ने तो प्रेस नोट जारी कर यहां तक कहा कि छात्रा के पास कोई अनुचित सामग्री नहीं पकड़ी गई थी। छात्रा परीक्षा कक्ष में बातचीत कर रही थी। इसलिए नकल प्रकरण बनाया गया।
एनएसयूआई की ओर से मंगलवार को विवि के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। शाम को जारी प्रेस नोट में जिलाध्यक्ष सोलंकी ने बताया कि एबीवीपी एक तरफ ज्ञान, शील, एकता बात करता है, दूसरी तरफ उन्हीं के संगठन की प्रांत मंत्री का नकल करते हुए पकड़ा जाना क्या संदेश देता है। कुलगुरु को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि इस मामले में केंद्राधीक्षक को पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। केंद्राधीक्षक द्वारा नकल करते हुए विद्यार्थी को मोबाइल वापस देना नकल प्रकरण नियमों का उल्लंघन है।
एबीवीपी ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि छात्रा कार्यकर्ता के परीक्षा कदाचार से संबंधित एक प्रकरण मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एबीवीपी के संज्ञान में आया है। उक्त घटना के संबंध में संबंधित छात्रा कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से इस पूरे प्रकरण की जांच आंतरिक समिति की ओर से की जाएगी।
परीक्षा केंद्राधीक्षक प्रो. सुशील शक्तावत ने प्रेस नोट में कहा कि एक छात्र और एक छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा गया है। छात्र के पास मोबाइल मिला था। उस पर मोबाइल से नकल करने का प्रकरण बनाया जबकि छात्रा परीक्षा कक्ष में बातचीत कर रही थी। इसका प्रकरण बनाया है।
दिनभर बदलते घटनाक्रम के बीच आखिर रात को स्वयं पूनम भाटी सामने आई। एबीवीपी ने सोशल मीडिया ग्रुप में रात नौ बजे पूनम का वीडियो शेयर किया, जिसमें पूनम कह रही थी कि वह किसी भी कदाचार में शामिल नहीं है। यह महिला विरोधी मानसिकता है।
