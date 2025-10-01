Jodhpur: नकल करते पकड़ी गई ABVP की महिला पदाधिकारी का रसूख ! एबीवीपी, NSUI, विवि किसी ने नाम उजागर नहीं किया

एनएसयूआई की ओर से मंगलवार को विवि के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। शाम को जारी प्रेस नोट में जिलाध्यक्ष सोलंकी ने बताया कि एबीवीपी एक तरफ ज्ञान, शील, एकता बात करता है, दूसरी तरफ उन्हीं के संगठन की प्रांत मंत्री का नकल करते हुए पकड़ा जाना क्या संदेश देता है। कुलगुरु को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि इस मामले में केंद्राधीक्षक को पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। केंद्राधीक्षक द्वारा नकल करते हुए विद्यार्थी को मोबाइल वापस देना नकल प्रकरण नियमों का उल्लंघन है।