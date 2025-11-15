Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट

Salman Khan: भ्रामक विज्ञापन पर उपभोक्ता आयोग सख्त, फिल्म अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी

Bollywood Actor Salman Khan: फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय ने नोटिस जारी किया है।

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Nov 15, 2025

salman khan

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी को कथित भ्रामक विज्ञापन के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने यह कार्रवाई चौपासनी निवासी गजेन्द्र कुमार की शिकायत के आधार पर की है।

परिवादी ने जोधपुर के उपभोक्ता आयोग से सलमान और कंपनी पर 50 लाख का दंड लगाने, ऐसे विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और सलमान से नेशनल अवॉर्ड वापस लेने की मांग की है। आयोग ने 16 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

परिवादी ने लगाया ये आरोप

परिवादी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि सलमान खान के पान मसाला के विज्ञापन में ‘केसर युक्त’ होने का दावा भ्रामक है। यह भी कहा कि पान मसाला उत्पाद मुंह के कैंसर के प्रमुख कारणों में शामिल हैं, इसके बावजूद सेलिब्रिटी की ओर से इनके प्रचार से आमजन भ्रमित होता है।

