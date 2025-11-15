Salman Khan: भ्रामक विज्ञापन पर उपभोक्ता आयोग सख्त, फिल्म अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी

जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी को कथित भ्रामक विज्ञापन के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा और सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास ने यह कार्रवाई चौपासनी निवासी गजेन्द्र कुमार की शिकायत के आधार पर की है।