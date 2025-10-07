पर्यवेक्षक के सामने भड़के कांग्रेस पार्षद, कहा- 5 साल में अशोक गहलोत से नहीं मिलवाया, अब कह रहे जैसा कहेंगे मान लेंगे

संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में वार्ड 72 के पार्षद प्रभुसिंह राठौड़ ने हंगामा कर दिया। एक बार तो माहौल इतना गरमा गया कि वरिष्ठ कांग्रेसियों को बीच में पड़कर राठौड़ का शांत करना पड़ा। दरअसल, शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत जोधपुर का जिम्मा सुशांत मिश्रा को सौंपा गया है। वे मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकताओं की बैठक ली।