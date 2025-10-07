पर्यवेक्षक के सामने भड़के कांग्रेस पार्षद, कहा- 5 साल में अशोक गहलोत से नहीं मिलवाया, अब कह रहे जैसा कहेंगे मान लेंगे

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनने के लिए आए पर्यवेक्षक की बैठक में भड़क गए वार्ड 72 के पार्षद। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। मैं अशोक गहलोत की विधानसभा से कांग्रेस का पार्षद हूं…फिर भी मुझे पिछले पांच साल में एक बार भी अशोक गहलोत से मिलवाया नहीं गया, जबकि मेरे वार्डवासी परेशानियों से घिरे हुए हैं। अब उत्तर के जिलाध्यक्ष सलीम खान मंच से कहते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे कि जो गहलोत साब कहेंगे वो करेंगे…लेकिन यह सही नहीं है। हम चाहते है कि जिलाध्यक्ष का चुनाव हो। अब एक लाइन का प्रस्ताव नहीं चलेगा।
संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में वार्ड 72 के पार्षद प्रभुसिंह राठौड़ ने हंगामा कर दिया। एक बार तो माहौल इतना गरमा गया कि वरिष्ठ कांग्रेसियों को बीच में पड़कर राठौड़ का शांत करना पड़ा। दरअसल, शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत जोधपुर का जिम्मा सुशांत मिश्रा को सौंपा गया है। वे मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकताओं की बैठक ली।
बैठक के दौरान ही पार्षद भड़क गए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब एक लाइन का प्रस्ताव नहीं चलेगा। जिलाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। पार्टी को ऊपर उठाना है तो युवाओं को आगे लाना होगा।
उन्होंने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दक्षिण और उत्तर दोनों ही जिलाध्यक्षों के बयानों पर कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव अब काम नहीं आएगा। बकायदा चुनाव होने चाहिए। पार्षद के इतना कहते ही पर्यवेक्षक सुधांश मिश्रा भी मंच से नीचे उतरे और पार्षद से कहा, सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। उसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि इसके बाद बैठक खत्म हो गई।
पार्षद ने कहा, वैभव गहलोत को भी कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने ही हराया। हर बार यही होता है। एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। जबकि इसका परिणाम हमें सभी बार-बार भुगत रहे हैं।
इस बारे में कांग्रेस उत्तर के जिलाध्यक्ष सलीम खान से बात करने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो मंच से कहा कि यह परंपरा रही है कि हम एक लाइन का प्रस्ताव देते हैं कि जैसा गहलोत कहेंगे वैसा करेंगे…, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया तो नहीं है। पार्षद की समस्या है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
यह वीडियो भी देखें
बैठक में मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, एआइसीसी के मेंबर, पूर्व मंत्री, महापौर, निगम नेता प्रतिपक्ष, वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद प्रत्याशी सहित पदाधिकारी शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग