Jaipur SMS Fire

जोधपुर

पर्यवेक्षक के सामने भड़के कांग्रेस पार्षद, कहा- 5 साल में अशोक गहलोत से नहीं मिलवाया, अब कह रहे जैसा कहेंगे मान लेंगे

बैठक के दौरान ही पार्षद प्रभुसिंह राठौड़ भड़क गए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब एक लाइन का प्रस्ताव नहीं चलेगा। जिलाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

jodhpur news

कांग्रेस जिलाध्यक्ष चुनने के लिए आए पर्यवेक्षक की बैठक में भड़क गए वार्ड 72 के पार्षद। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। मैं अशोक गहलोत की विधानसभा से कांग्रेस का पार्षद हूं…फिर भी मुझे पिछले पांच साल में एक बार भी अशोक गहलोत से मिलवाया नहीं गया, जबकि मेरे वार्डवासी परेशानियों से घिरे हुए हैं। अब उत्तर के जिलाध्यक्ष सलीम खान मंच से कहते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित करेंगे कि जो गहलोत साब कहेंगे वो करेंगे…लेकिन यह सही नहीं है। हम चाहते है कि जिलाध्यक्ष का चुनाव हो। अब एक लाइन का प्रस्ताव नहीं चलेगा।

संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में वार्ड 72 के पार्षद प्रभुसिंह राठौड़ ने हंगामा कर दिया। एक बार तो माहौल इतना गरमा गया कि वरिष्ठ कांग्रेसियों को बीच में पड़कर राठौड़ का शांत करना पड़ा। दरअसल, शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान के तहत जोधपुर का जिम्मा सुशांत मिश्रा को सौंपा गया है। वे मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकताओं की बैठक ली।

बैठक के दौरान ही पार्षद भड़के

बैठक के दौरान ही पार्षद भड़क गए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब एक लाइन का प्रस्ताव नहीं चलेगा। जिलाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। पार्टी को ऊपर उठाना है तो युवाओं को आगे लाना होगा।

उन्होंने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के दक्षिण और उत्तर दोनों ही जिलाध्यक्षों के बयानों पर कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव अब काम नहीं आएगा। बकायदा चुनाव होने चाहिए। पार्षद के इतना कहते ही पर्यवेक्षक सुधांश मिश्रा भी मंच से नीचे उतरे और पार्षद से कहा, सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। उसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि इसके बाद बैठक खत्म हो गई।

वैभव को भी कुछ कार्यकर्ताओं ने ही हराया

पार्षद ने कहा, वैभव गहलोत को भी कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने ही हराया। हर बार यही होता है। एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। जबकि इसका परिणाम हमें सभी बार-बार भुगत रहे हैं।

हमने कोई प्रस्ताव पारित तो किया नहीं

इस बारे में कांग्रेस उत्तर के जिलाध्यक्ष सलीम खान से बात करने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो मंच से कहा कि यह परंपरा रही है कि हम एक लाइन का प्रस्ताव देते हैं कि जैसा गहलोत कहेंगे वैसा करेंगे…, लेकिन हमने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया तो नहीं है। पार्षद की समस्या है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

जोधपुर

