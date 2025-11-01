Jodhpur: जोधपुर में नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश, 200 में बनाते और 600 में बेचते, CST टीम की छापेमारी से हड़कंप

जोधपुर मंडी में CST टीम की छापेमारी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देश पर शनिवार को सीएसटी टीम ने मंडोर कृषि मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश किया। टीम ने अक्षत ट्रेडिंग कंपनी में छापा मारकर भारी मात्रा में फर्जी घी, पाम ऑयल और पैकिंग सामग्री जब्त की।
छापे में क्षीर ब्रांड के 15 लीटर वाले 20 टीन, प्राइड ब्रांड पाम ऑयल के 8 टीन और 37 खाली टीन कब्जे में लिए गए। साथ ही मौके से हीटिंग मशीन, घी मिक्स करने के जार, सीलिंग मशीन, ढक्कन और पैकिंग सील भी बरामद की गई।
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि नामी कंपनियों के नाम से हूबहू स्टीकर, ढक्कन और पैकिंग का सेटअप तैयार कर रखा था ताकि टीन असली की तरह दिखे। यह नकली घी मात्र 200 से 250 रुपए प्रति लीटर की लागत में बनाकर बाजार में 500 से 600 रुपए में बेचा जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान बरामद सीलों और स्टीकरों पर धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, श्री खाटूश्याम (रिंगस, सीकर) और लिवलाइट इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (हरियाणा) जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम दर्ज मिले। पुलिस ने सभी स्टीकर और सील जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
डीसीपी शाहीन सी खुद इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में नकली घी के रैकेट से जुड़े कई पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से पूरी मंडी में हड़कंप मच गया।
