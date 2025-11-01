Jodhpur: जोधपुर में नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश, 200 में बनाते और 600 में बेचते, CST टीम की छापेमारी से हड़कंप

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि नामी कंपनियों के नाम से हूबहू स्टीकर, ढक्कन और पैकिंग का सेटअप तैयार कर रखा था ताकि टीन असली की तरह दिखे। यह नकली घी मात्र 200 से 250 रुपए प्रति लीटर की लागत में बनाकर बाजार में 500 से 600 रुपए में बेचा जा रहा था।