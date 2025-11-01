Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश, 200 में बनाते और 600 में बेचते, CST टीम की छापेमारी से हड़कंप

जोधपुर की मंडोर कृषि मंडी में शनिवार को सीएसटी टीम ने नकली घी बनाने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की। अक्षत ट्रेडिंग कंपनी से भारी मात्रा में फर्जी घी, पाम ऑयल और नामी ब्रांडों के नकली स्टीकर बरामद हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

fake ghee

जोधपुर मंडी में CST टीम की छापेमारी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देश पर शनिवार को सीएसटी टीम ने मंडोर कृषि मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश किया। टीम ने अक्षत ट्रेडिंग कंपनी में छापा मारकर भारी मात्रा में फर्जी घी, पाम ऑयल और पैकिंग सामग्री जब्त की।

कई ब्रांड का घी मिला

छापे में क्षीर ब्रांड के 15 लीटर वाले 20 टीन, प्राइड ब्रांड पाम ऑयल के 8 टीन और 37 खाली टीन कब्जे में लिए गए। साथ ही मौके से हीटिंग मशीन, घी मिक्स करने के जार, सीलिंग मशीन, ढक्कन और पैकिंग सील भी बरामद की गई।

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि नामी कंपनियों के नाम से हूबहू स्टीकर, ढक्कन और पैकिंग का सेटअप तैयार कर रखा था ताकि टीन असली की तरह दिखे। यह नकली घी मात्र 200 से 250 रुपए प्रति लीटर की लागत में बनाकर बाजार में 500 से 600 रुपए में बेचा जा रहा था।

नामी ब्रांड के नाम पर खेल

कार्रवाई के दौरान बरामद सीलों और स्टीकरों पर धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड, श्री खाटूश्याम (रिंगस, सीकर) और लिवलाइट इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड (हरियाणा) जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम दर्ज मिले। पुलिस ने सभी स्टीकर और सील जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

यह वीडियो भी देखें

डीसीपी शाहीन सी खुद इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में नकली घी के रैकेट से जुड़े कई पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से पूरी मंडी में हड़कंप मच गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानिए अब कितने में मिलेगा
जयपुर
Commercial gas cylinder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: जोधपुर में नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश, 200 में बनाते और 600 में बेचते, CST टीम की छापेमारी से हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : जोधपुर में मायरे का अनूठा नजारा, हाथी पर आया भाई, तो बहन ने क्रेन पर बैठकर किया तिलक

Jodhpur unique scene of Mayre brother arrived on an elephant sister performed Tilak sitting on a crane
जोधपुर

Rajasthan Crime : घर में नहाती महिला का पड़ोसी ने बनाया आपत्तिजनक वीडियो, वायरल की धमकी देकर किया बार-बार रेप

Rajasthan Jodhpur crime Neighbor made objectionable video bathing woman at home Repeatedly raped by threatening to make it viral
जोधपुर

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, 2 की मौत, 13 घायल; मची चीख-पुकार

accident
जोधपुर

आसाराम को किस आधार पर मिली 6 माह की अंतरिम जमानत, क्या आजीवन कारावास में भी होगा बदलाव?

Patrika Special News

Railway Ticket Update: वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, 17 जोड़ी ट्रेनों में जुड़ेंगे अस्थाई डिब्बे, टिकट होगा कंफर्म

Train news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.