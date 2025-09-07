Jodhpur: SI भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर जोधपुर में सर्व समाज का प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

धरने को पूर्व सांसद नारायणसिंह माणकलाव, सचिव कमल जोशी, आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बेनीवाल, मारवाड़ जाट महासभा के संगठन सचिव नैनाराम चौधरी, शिव के पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल, मेघवाल परिषद् जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बागराणा, किशन मेघवाल, एससी-एसटी आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष कीर्तिसिंह, ब्राह्मण महासभा के प्रकाश जाजड़ा, जुगल किशोर सारस्वत, पटेल समाज के जिलाध्यक्ष जोगाराम पटेल, दमामी समाज के अध्यक्ष गिरीराज राणा, रतनलाल दमामी आदि ने संबोधित किया।