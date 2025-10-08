Gold Price Today: नहीं थम रहे सोने के ‘तेवर’, 8 अक्टूबर को हुआ इतना महंगा, जानिए भाव

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 665, शक्ति 650, डेयरी बेस्ट 613, पालीवाल 580, शुभम 600, नमन 625, क्षीर 660 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2300, पोस्टलाइन 2200, सोना 2200, सिटीजन मूंगफली 2450, डायमंड 2550, फॉर्चून 2230, महाकोश 2180, श्रीजी 2150, विभोर 2140, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2350, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2070, फोरविन सोयाबीन तेल 2160, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2140 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2140, पॉम ऑयल 2090 व कॉटन सीड ऑयल 2170-2220 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 15800-18775, ईसबगोल 8325-12575, सौंफ 6000-7000, धनिया 6000-7090, मैथी 4300-4635, पीली सरसों 6000-7100, रायड़ा 5500-5900, मूंग 4800-7350, मोठ 4000-4500 व ग्वार 4400-4711 रुपए प्रति क्विंटल।