जोधपुर में बोले अमित शाह, PM मोदी ने जब दिव्यांग शब्द का उपयोग किया तो देश का नजरिया बदला

शाह ने कहा कि 85 वर्ष की उम्र में भी एक युवा की तरह सुशीला बोहरा समाजसेवा कर रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और अनिल बोहरा निमंत्रण देने आए थे। तब उन्हें मालूम नहीं था कि वो कितने बड़े काम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। दो दिन पहले कार्यक्रम की डिटेल देखी, बोहरा के सेवा कार्यों को पढ़ा तो पता चला मैंने यहां आने में इतनी देर कर दी। इस महाविद्यालय में तीन भवन बनाए जाएंगे। इसके निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाह मोतीलाल ओसवाल, विजेंद्र चौधरी का सम्मान किया गया।