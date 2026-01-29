Rajasthan Murder: दिल दहला देने वाली वारदात, पति ने लोहे के ऐंगल से की पत्नी की हत्या, बेटी का भी किया बुरा हाल

घायल बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर विवेक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद आरोपी पति बीरबलराम को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी खेती करता है और पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं, इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।