Weather Alert: पश्चिमी राजस्थान से क्यों रूठा है मानसून, पाकिस्तानी हवा बनी कारण, अब झमाझम बारिश की आई तारीख

शहर में मानसून ने 18 जून को प्रवेश किया था। उसके बाद रुक-रुक लगातार बरसात हो रही थी। मानसून की एक समान पूरे दिन भर बरसात अंतिम बार 26 जुलाई को हुई थी। इस दौरान तापमान भी तीस डिग्री के पास आ गया था। इसके बाद बरसात एक अगस्त को सुबह भी हुई थी,लेकिन यह छितराई बारिश थी। एक अगस्त की सुबह बारिश के बाद जो उमस का मौसम बना था, वह अब तक जारी है। उमस ने बीते एक पखवाड़े से हलकान किए रखा है।