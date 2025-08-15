Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Independence Day : बॉर्डर पर इस बार पाकिस्तान के रेंजर्स को नहीं मिलेगी मिठाई, 15 अगस्त पर भारत का कड़ा रुख

Independence Day : भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर इस साल भारत, 15 अगस्त पर पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं भेजेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश आया है।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 15, 2025

Independence Day 2025 This time Pakistan will not get sweets at Border India takes a tough stand on 15 August
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमग जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। फोटो ANI

Independence Day : भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर पर दोनों देशों के जवान हर साल राष्ट्रीय पर्व और मुख्य त्योहार पर एक दूसरे को मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन इस साल भारत 15 अगस्त पर पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं भेजेगा। 22 अप्रेल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के कारण सरकार ने मिठाई नहीं देने के निर्देश दिए हैं। सरकार और सेना का स्पष्ट संदेश है कि मिठाई और आतंकवाद दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे।

भारत और पाकिस्तान दोनों देश के जवान आपसी सौहार्द के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक दूसरे को मिठाई का आदान-प्रदान करते हैं।

पुलवामा हमले के समय भी रोकी

भारत-पाकिस्तान के मध्य मिठाई आदान-प्रदान की परंपरा बीते कुछ साल से अटक-अटक कर चल रही है। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने पाक को मिठाई नहीं भेजी।

370 हटाने पर पाक ने मुंह फुलाया

भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी थी, तब पाकिस्तान ने विरोध किया। उस साल बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई दी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की थी।

Published on:

15 Aug 2025 07:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Independence Day : बॉर्डर पर इस बार पाकिस्तान के रेंजर्स को नहीं मिलेगी मिठाई, 15 अगस्त पर भारत का कड़ा रुख

