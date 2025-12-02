Jodhpur Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से फोटोग्राफर की मौत, प्रदर्शन के बाद SDM ने की सरकारी मुआवजे की घोषणा

धरने पर बैठे समाज के लोग (फोटो-पत्रिका)
जोधपुर। बोरानाडा थाना क्षेत्र स्थित बाड़मेर हाईवे पर गंगाणा फांटा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार एक फोटोग्राफर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। मृतक के माता-पिता बीमार हैं और वह परिवार का इकलौता पुत्र था। परिजन व रांकावत समाज के लोगों ने मुआवजे व संविदा पर नौकरी की मांग को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया।
थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि सूरसागर में बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी नरेश पेशवा (35) पुत्र मुरली मनोहर वैष्णव पेशे से फोटोग्राफर था। वह सोमवार देर शाम अपने परिचित महेन्द्र वैष्णव के साथ फोटोग्राफी करने मोटरसाइकिल से जा रहा था। नरेश बाइक चला रहा था। गंगाणा फांटा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। दोनों नीचे गिर गए और ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेन्द्र घायल हो गया। घायल युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद महेन्द्र को घर भेज दिया गया।
मृतक नरेश का शव एमजीएच की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के जीजा ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लिया है। घटनास्थल से भागे चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
मंगलवार सुबह मृतक के परिजन व समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और हादसे पर रोष जताने लगे। उन्होंने 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता व एक आश्रित को संविदा पर नौकरी लगाने की मांग कर धरने पर बैठ गए। इससे वहां यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों के समझाने के बावजूद परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोपहर में एसडीएम पंकज जैन ने वार्ता की और 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के तहत पांच लाख रुपए मुआवजा दिलाने की घोषणा की। संविदा पर नौकरी के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन मान गए और शव उठाने पर सहमति बनी।
जानकारी के अनुसार नरेश पेशे से फोटोग्राफर था और फोटोग्राफी करने जा रहा था। उसके माता-पिता बीमार हैं। पिता को लकवा मार दिया है। वह एकमात्र पुत्र था, उसकी शादी हो चुकी थी। उसके दो बच्चे भी हैं। हादसे से पूरा परिवार सदमे में है।
