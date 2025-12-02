Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से फोटोग्राफर की मौत, प्रदर्शन के बाद SDM ने की सरकारी मुआवजे की घोषणा

Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में ट्रेलर की चपेट में आने से एक 35 साल के फोटोग्राफर की मौत से परिवार में मातम पसर गया। वह मां-बाप का इकलौता बेटा था और वही कमाने वाला था। प्रदर्शन के बाद SDM ने सरकारी मुआवजे की घोषणा की है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Dec 02, 2025

jodhpur accident

धरने पर बैठे समाज के लोग (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। बोरानाडा थाना क्षेत्र स्थित बाड़मेर हाईवे पर गंगाणा फांटा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार एक फोटोग्राफर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। मृतक के माता-पिता बीमार हैं और वह परिवार का इकलौता पुत्र था। परिजन व रांकावत समाज के लोगों ने मुआवजे व संविदा पर नौकरी की मांग को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया।

थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि सूरसागर में बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी नरेश पेशवा (35) पुत्र मुरली मनोहर वैष्णव पेशे से फोटोग्राफर था। वह सोमवार देर शाम अपने परिचित महेन्द्र वैष्णव के साथ फोटोग्राफी करने मोटरसाइकिल से जा रहा था। नरेश बाइक चला रहा था। गंगाणा फांटा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। दोनों नीचे गिर गए और ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महेन्द्र घायल हो गया। घायल युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद महेन्द्र को घर भेज दिया गया।

पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लिया

मृतक नरेश का शव एमजीएच की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के जीजा ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लिया है। घटनास्थल से भागे चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

मुआवजा और नौकरी की मांग

मंगलवार सुबह मृतक के परिजन व समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और हादसे पर रोष जताने लगे। उन्होंने 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता व एक आश्रित को संविदा पर नौकरी लगाने की मांग कर धरने पर बैठ गए। इससे वहां यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों के समझाने के बावजूद परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोपहर में एसडीएम पंकज जैन ने वार्ता की और 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के तहत पांच लाख रुपए मुआवजा दिलाने की घोषणा की। संविदा पर नौकरी के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन मान गए और शव उठाने पर सहमति बनी।

एकमात्र कमाने वाला था बेटा

जानकारी के अनुसार नरेश पेशे से फोटोग्राफर था और फोटोग्राफी करने जा रहा था। उसके माता-पिता बीमार हैं। पिता को लकवा मार दिया है। वह एकमात्र पुत्र था, उसकी शादी हो चुकी थी। उसके दो बच्चे भी हैं। हादसे से पूरा परिवार सदमे में है।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 19 घायल
बारां
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 10:16 pm

Published on:

02 Dec 2025 10:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से फोटोग्राफर की मौत, प्रदर्शन के बाद SDM ने की सरकारी मुआवजे की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: धक्का देकर कहा था… ‘तेरा खोपड़ा खराब है, तू सिखाएगा वर्दी पहनना’, SHO और कांस्टेबल दोनों पर गिरी गाज

jodhpur Case
जोधपुर

जोधपुर में वकील से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, SHO और रीडर लाइन हाजिर, हाईकोर्ट सख्त

Jodhpur lawyer misbehavior case
जोधपुर

Jodhpur: लीगल-वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा… धमकाने वाले SHO निलंबित, पुलिस कमिश्नर तलब, कोर्ट ने कहा ‘सॉफ्ट स्किल’ ट्रेनिंग दें

जोधपुर

Rajasthan : राजस्थान के थार में तेजी से लुप्त हो रही है चूहों की प्रजातियां, चौंकाने वाली है वजह

Rajasthan Rat species are rapidly disappearing in Thar reason is shocking
जोधपुर

Jodhpur: पुलिस थाने में हाई-वोल्टेज हंगामा; अधिवक्ता को लॉकअप में बंद करने की धमकी, वीडियो वायरल

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.