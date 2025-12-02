Jodhpur Accident: ट्रेलर की चपेट में आने से फोटोग्राफर की मौत, प्रदर्शन के बाद SDM ने की सरकारी मुआवजे की घोषणा

मंगलवार सुबह मृतक के परिजन व समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और हादसे पर रोष जताने लगे। उन्होंने 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता व एक आश्रित को संविदा पर नौकरी लगाने की मांग कर धरने पर बैठ गए। इससे वहां यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों के समझाने के बावजूद परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोपहर में एसडीएम पंकज जैन ने वार्ता की और 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के तहत पांच लाख रुपए मुआवजा दिलाने की घोषणा की। संविदा पर नौकरी के लिए राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन मान गए और शव उठाने पर सहमति बनी।