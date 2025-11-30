Rajasthan: स्कूल के बाहर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, बाल पकड़कर खींचा, बीच में आए बड़े पिता को पीटा

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
फलोदी। फलोदी जिले में एक नाबालिग छात्रा से स्कूल के दो छात्रों व एक अन्य लड़के ने छेड़छाड़ की। विरोध जताने पर छात्रा के बड़े पिता से मारपीट भी की गई। पुलिस के अनुसार सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा ने दो छात्रों सहित तीन युवकों के खिलाफ छेड़छाड़, बड़े पिता से मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और पोक्सो की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।
आरोप है कि वह परीक्षा देने के बाद स्कूल से बाहर आई। तब स्कूल गेट पर पहले से सातवीं कक्षा के दो छात्र और एक अन्य लड़का खड़ा था। एक लड़के ने छात्रा से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर बाल पकड़कर खींचा और साथ चलने के लिए डराया धमकाया। इस दौरान अपहरण का प्रयास भी किया।
छात्रा चिल्लाने लगी तो वहां मौजूद बड़े पिता आ गए। उन्होंने छेड़छाड़ का विरोध किया। इस पर आरोपियों ने बड़े पिता से मारपीट कर दी। साथ ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। आरोपियों ने छात्रा का अपहरण करने की धमकियां भी दी। छात्रा का आरोप है कि दोनों आरोपी छात्र स्कूल में भी उसके साथ अभद्रता करते हैं। उसे अपशब्द बोलकर तंग व परेशान करते हैं। उसे रुपए देने का प्रयास भी किया गया था।
