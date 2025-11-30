Rajasthan: स्कूल के बाहर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, बाल पकड़कर खींचा, बीच में आए बड़े पिता को पीटा

छात्रा चिल्लाने लगी तो वहां मौजूद बड़े पिता आ गए। उन्होंने छेड़छाड़ का विरोध किया। इस पर आरोपियों ने बड़े पिता से मारपीट कर दी। साथ ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया। आरोपियों ने छात्रा का अपहरण करने की धमकियां भी दी। छात्रा का आरोप है कि दोनों आरोपी छात्र स्कूल में भी उसके साथ अभद्रता करते हैं। उसे अपशब्द बोलकर तंग व परेशान करते हैं। उसे रुपए देने का प्रयास भी किया गया था।