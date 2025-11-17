Rajasthan Murder: 22 दिन के भांजे को मारने वाली ‘जल्लाद’ मौसियों का चौंकाने वाला खुलासा, शैतान का लिया नाम

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मौसियां। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। एयरपोर्ट थानान्तर्गत बग्गी खाना रोड पर नेहरू कॉलोनी में 22 दिन के भांजे का मुंह-गला दबाकर और फर्श पर पटक-पटककर हत्या करने की आरोपी चारों मौसियों को अदालत ने रविवार को रिमाण्ड पर भेज दिया। मौसियां पूछताछ में तंत्र-मंत्र की आड़ लेकर पुलिस का सहयोग नहीं कर रही हैं।
इनका कहना है कि उन्हें भूत लग गया था। उन्होंने भांजे को नहीं मारा। शैतान ने उसे मारा। हालांकि पुलिस इसे जांच में जानबूझकर असहयोग करना मान रही है। थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार नेहरू कॉलोनी निवासी मंजू (22) पुत्री हीरालाल सांसी, बहन गीता (25), ममता (22) और मूलत: गुजरावास की सांसी बस्ती हाल नेहरू कॉलोनी निवासी रामेश्वरी (27) पत्नी राजूराम सांसी को कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने इन चारों को चार-चार दिन की रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए। चारों को 20 नवम्बर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में 22 दिन के मृतक प्रत्युश सांसी की मां सुमन और पिता पूनाराम के बयान दर्ज किए हैं।
चारों आरोपी मौसियां पुलिस को कितना ही असहयोग व गुमराह करने का प्रयास कर रही हों, लेकिन पुलिस के पास सबसे बड़ा व ठोस साक्ष्य मौजूद है। मृतक के मामा ने वारदात के दौरान चारों बहनों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं मानीं थी। तब उसने मोबाइल से हत्याकाण्ड का वीडियो बना लिया था। जो पुलिस ने कब्जे में लिया है।
पुलिस का कहना है कि हीरालाल सांसी दिल्ली एयरफोर्स में कुक हैं। उसके सात बेटियां व एक बेटा है। बेटे व दो बेटियों की शादी की थी। बेटे का पत्नी से तलाक हो चुका है। बहन रामेश्वरी अनबन के चलते पीहर में रह रही है। सिर्फ सुमन ही ससुराल जाती है। बाकी चार बहनें अविवाहित हैं। मकान से हर समय झगड़ा, चीखने-चिल्लाने की आवाज आती है।
वारदात के बाद पुलिस ने मकान का निरीक्षण किया तो चौंक गई थी। वहां तंत्र-मंत्र और जादू टोने की कुछ सामग्री मिली है। इस संबंध में कुछ और व्यक्ति संदेह के दायरे में है। पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी।
