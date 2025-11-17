Rajasthan Murder: 22 दिन के भांजे को मारने वाली ‘जल्लाद’ मौसियों का चौंकाने वाला खुलासा, शैतान का लिया नाम

इनका कहना है कि उन्हें भूत लग गया था। उन्होंने भांजे को नहीं मारा। शैतान ने उसे मारा। हालांकि पुलिस इसे जांच में जानबूझकर असहयोग करना मान रही है। थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार नेहरू कॉलोनी निवासी मंजू (22) पुत्री हीरालाल सांसी, बहन गीता (25), ममता (22) और मूलत: गुजरावास की सांसी बस्ती हाल नेहरू कॉलोनी निवासी रामेश्वरी (27) पत्नी राजूराम सांसी को कोर्ट में पेश किया गया।