Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नर का आदेश, अब फायरिंग करने वालों की खैर नहीं, आरोपी की संपत्ति होगी फ्रिज

बीएनएसएस की धारा 107 ऐसे मामलों से संबंधित है, जहां अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की या जब्त की जाती है। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी किसी बदमाश की संपत्ति कुर्क करने के लिए क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि आरोपी ने सीधे या परोक्ष रूप से किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध से संपत्ति अर्जित की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश के रूप में कुर्की का आदेश दे सकते हैं।