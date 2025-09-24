Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नर का आदेश, अब फायरिंग करने वालों की खैर नहीं, आरोपी की संपत्ति होगी फ्रिज

Firing in Jodhpur: पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में 13 अगस्त से 18 सितंबर तक फायरिंग की चार वारदात की जा चुकी हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए संबंधित थानाधिकारी की जवाबदेयता मानी है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 24, 2025

firing in Jodhpur
फायरिंग के बाद जांच करती पुलिस। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। अब तक मादक पदार्थ तस्करी से प्राप्त संपत्तियों को ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत फ्रिज यानि सीज की जाती थी, लेकिन अब अवैध हथियारों से फायरिंग के दम पर अर्जित करने वाली संपत्तियों पर भी यही कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में बीते डेढ़ महीने में चार जगह फायरिंग किए जाने के बाद रोकथाम के लिए बीएनएसएस की धारा 107 के तहत सपत्ति फ्रिज करने के निर्देश दिए हैं।

फ्रिज करने के निर्देश

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश का कहना है कि गत 18 सितंबर को सूरसागर थानान्तर्गत गेंवा बाइपास पर कनावतों का बास में खेमे का कुआं में ऊर्जा विहार निवासी जितेन्द्र टाक ने अपने ही मामा के घर फायरिंग की थी। इस मामले में जितेन्द्र टाक के अलावा उसे हथियार देने वाले देवाराम सिहाग को गिरफ्तार किया जा चुका है। थानाधिकारी को दोनों आरोपियों की संपत्ति चिह्नित कर 107 बीएनएसएस में फ्रिज करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: रेप के आरोपी को पकड़ने आई पुलिस से सीकर में मारपीट, महिलाओं ने नोंचे बाल, जड़े थप्पड़; FIR दर्ज
सीकर
Didwana police were assaulted

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में 13 अगस्त से 18 सितंबर तक फायरिंग की चार वारदात की जा चुकी हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए संबंधित थानाधिकारी की जवाबदेयता मानी है। जिन क्षेत्र में फायरिंग होगी, वहां के थानाधिकारी को 17सीसी चार्ज शीट देने का निर्णय किया गया है।

यह वीडियो भी देखें

क्या प्रावधान हैं बीएनएसएस की धारा 197 में

बीएनएसएस की धारा 107 ऐसे मामलों से संबंधित है, जहां अपराध से प्राप्त संपत्ति की कुर्की या जब्त की जाती है। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी किसी बदमाश की संपत्ति कुर्क करने के लिए क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि आरोपी ने सीधे या परोक्ष रूप से किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध से संपत्ति अर्जित की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश के रूप में कुर्की का आदेश दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, ठेकेदार सहित 3 की मौत
बीकानेर
Bikaner-road-accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 03:20 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नर का आदेश, अब फायरिंग करने वालों की खैर नहीं, आरोपी की संपत्ति होगी फ्रिज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.