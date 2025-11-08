Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Railway : रेलवे बिग न्यूज, राजस्थान से जम्मूतवी की ओर जाने वाली 4 ट्रेनें मार्च तक रद्द, 4 आंशिक रद्द

Railway Big News : जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार राजस्थान से जम्मूतवी की ओर जाने वाली 4 ट्रेनें मार्च तक रद्द और 4 आंशिक रद्द रहेंगी। जानें इन ट्रेनों का नाम।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 08, 2025

Railway Big News : उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या-17 पर तकनीकी समस्या के चलते रेलवे ने जम्मूतवी की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों के रद्दीकरण एवं आंशिक रद्दीकरण की अवधि मार्च-2026 तक बढ़ा दी है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार जोधपुर होकर गुजरने वाली चार जोड़ी ट्रेनें भी इस विस्तार से प्रभावित रहेंगी।

पूर्ण रद्द ट्रेनें (प्रारंभिक स्टेशन से)

14661 बाड़मेर-जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस-3 दिसंबर तक रद्द, 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस-30 नवंबर तक रद्द, 19107 भावनगर टर्मिनस-शहीद कप्तान तुषार महाजन आरएस एक्सप्रेस-29 मार्च 2026 तक रद्द, 19108 शहीद कप्तान तुषार महाजन आरएस-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस-30 मार्च 2026 तक रद्द।

आंशिक रद्द ट्रेनें

14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक पठानकोट तक ही संचालित होगी।

(पठानकोट-जम्मूतवी खंड आंशिक रद्द)
14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 1 अप्रेल 2026 तक पठानकोट से ही चलेगी।

(जम्मूतवी-पठानकोट खंड आंशिक रद्द)
19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 30 मार्च 2026 तक फिरोजपुर कैंट तक संचालित होगी।

(फिरोजपुर कैंट-जम्मूतवी खंड आंशिक रद्द)
19224 जम्मूतवी-साबरमती एक्सप्रेस 1 अप्रेल 2026 तक फिरोजपुर कैंट से ही चलेगी।

(जम्मूतवी-फिरोजपुर कैंट खंड आंशिक रद्द)
रेलवे का यात्रियों से अनुरोध, यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेन की स्थिति की पुष्टि भारतीय रेलवे की वेबसाइट या अधिकृत ऐप पर अवश्य करें।

08 Nov 2025 11:33 pm

