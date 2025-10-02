Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur : तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को कुचला, मौत से गुस्साए ग्रामीण व परिजन धरने पर बैठे

Jodhpur : जोधपुर के करवड़ थानान्तर्गत नागौर हाईवे पर टूंट की बाड़ी क्षेत्र में ओसियां फांटा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को कुचला दिया। जिसके बाद शंकरलाल की मौके पर ही मौत हो गई। उधर कार चालक भाग गया। गुस्साए ग्रामीण व परिजन धरने पर बैठे गए हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2025

Rajasthan Jodhpur car driver fast speed crushed a biker death angry villagers and family members staged a protest

नागौर हाइवे पर टूंट की बाड़ी के पास शव रखकर धरना देने के दौरान मौजूद महिलाएं । फोटो पत्रिका

Jodhpur : जोधपुर के करवड़ थानान्तर्गत नागौर हाईवे पर टूंट की बाड़ी क्षेत्र में ओसियां फांटा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार की चपेट से बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चालक कार को भगा ले गया। गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने हाइवे पर शव रखकर रास्ता रोका और चालक को पकड़ने व मुआवजे की मांग की।

मौके पर ही शंकरलाल की मृत्यु हो गई

उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने बताया कि देसूरिया खारोलान गांव निवासी शंकरलाल (49 वर्ष) पुत्र गोबरराम मंगलवार शाम बाइक पर गांव की तरफ जा रहा था। ओसियां फांटा ओवरब्रिज से नागौर की तरफ नीचे उतरते ही तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इससे वो नीचे गिर गए और कार ने उसे कुचल दिया। इससे मौके पर ही शंकरलाल की मृत्यु हो गई। रुकने की बजाय चालक कार को भगा ले गया।

नागौर हाइवे पर टूंट की बाड़ी के पास शव रखकर धरना देते ग्रामीण। फोटो पत्रिका

गुस्साए ग्रामीण व परिजन शव के साथ धरने पर बैठ गए

उधर, हादसे का पता लगने पर आस-पास के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पहुंचे। हादसे से गुस्साए ग्रामीण व परिजन शव के साथ धरना देकर बैठ गए। एकबारगी हाइवे पर रास्ता भी रोक दिया। समझाइश के बाद परिजन राजी हुए। तब शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भेजा।

हाईवे पर यातायात भी रोक दिया

पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। शव गांव ले जाने के दौरान ग्रामीण एक बार फिर हादसा स्थल जमा हो गए्। शव रखकर धरना दे दिया। हाईवे पर यातायात भी रोक दिया गया। ग्रामीणों ने कार व चालक को पकड़ने और परिजन को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।

ये भी पढ़ें

Pali Accident : ट्रेलर की टक्कर से कार बेकाबू होकर पलटी, दर्दनाक हादसे में मशहूर डाक्टर की हुई मौत
पाली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 12:44 pm

Published on:

02 Oct 2025 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur : तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को कुचला, मौत से गुस्साए ग्रामीण व परिजन धरने पर बैठे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: पत्नी को नई जिंदगी का तोहफा देकर पति की तड़प-तड़प कर हुई मौत, युवती को बचाने के चक्कर में ऐसे गई जान

जोधपुर

विदेशी लड़कियों समेत 15 युवक-युवती बंद थे कमरे में, पुलिस ने की रेड तो उड़ गए होश…

जोधपुर

Dussehra 2025: राजस्थान में यहां है रावण का ससुराल, जहां शादी भी हुई और मंदिर भी बना, जानें शोक की परंपरा

Ravan Ka Sasural
जोधपुर

Jeera-Gold-Silver Price: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन इतना महंगा हुआ जीरा, सोने-चांदी की कीमतों ने भी दिया झटका

jeera mandi bhav
जोधपुर

Ravan Dahan: जोधपुर में नीले रंग की अचकन और जूतियां पहनेगा रावण, दहन होने पर चीखेगा, आंखों से बरसेंगे 251 अंगारे

Ravan Dahan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.