Jodhpur : तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को कुचला, मौत से गुस्साए ग्रामीण व परिजन धरने पर बैठे

उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने बताया कि देसूरिया खारोलान गांव निवासी शंकरलाल (49 वर्ष) पुत्र गोबरराम मंगलवार शाम बाइक पर गांव की तरफ जा रहा था। ओसियां फांटा ओवरब्रिज से नागौर की तरफ नीचे उतरते ही तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इससे वो नीचे गिर गए और कार ने उसे कुचल दिया। इससे मौके पर ही शंकरलाल की मृत्यु हो गई। रुकने की बजाय चालक कार को भगा ले गया।