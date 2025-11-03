Phalodi Bus Accident: हादसे के तीन बड़े कारण…जो बना 15 जिंदगियों के अंत की वजह



तीसरा बड़ा कारण हाइवे किनारे अवैध रूप से खड़े ट्रक-ट्रेलर और ढाबे हैं। भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर जगह-जगह ट्रक पार्क किए जाते हैं, क्योंकि कई ढाबे बिना अनुमति के हाइवे किनारे चल रहे हैं। ड्राइवर वाहन सड़क पर खड़ा छोड़ ढाबे में चले जाते हैं। रविवार की शाम भी ऐसा ही हुआ और खड़ा ट्रेलर मौत का कारण बन गया।