जोधपुर

आर्ट्स वीक : कला, ध्वनि, स्मृति व पदार्थ का जीवंत संगम…बेकार चीजों से बनाए वाद्य यंत्र

सुरभि गहलोत और शिवांक्षी बोहरा की ओर से संचालित 'लिसनिंग टू द ब्लू : नवी पुरानी हथाई ऑफ शेयरड मेमोरी' कार्यशाला पारंपरिक हथाई में पानी, स्मृति, और अनुष्ठानों से जुड़ी कहानियां साझा की।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

Jodhpur Arts Week

कार्यशाला में वाद्ययंत्र बनाते हुए प्रतिभागी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान पत्रिका पैट्रन में पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सात दिवसीय जोधपुर आर्ट्स वीक का छठा दिन कला, ध्वनि, स्मृति और पदार्थ का एक जीवंत संगम बनकर उभरा। सोमवार को दीयों पर मिनिएचर पेंटिंग, नेचुरल मटेरियल और रिसाइकिल वेस्ट से इंस्ट्रूमेंट मेकिंग, कलाकृतियों और इंस्टॉलेशनों का भ्रमण, जेम सेशन में लंगा और कालबेलिया कलाकारों की प्रस्तुति के साथ छठा दिन सपन्न हुआ।

सुबह की शुरुआत चित्रकार लेटिन मेन विजयराज प्रजापत की कार्यशाला ‘दीयों पर मिनिएचर पेंटिंग’ से हुई। प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में पारंपरिक राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियों को दीयों पर उकेरना सीखा, साथ ही गिलहरी के बालों वाले बारीक ब्रश और प्राकृतिक खनिज रंगों के प्रयोग की तकनीक समझी। पाटी लैंड टीचिंग फेलो सुरभि गहलोत और शिवांक्षी बोहरा की ओर से संचालित 'लिसनिंग टू द ब्लू : नवी पुरानी हथाई ऑफ शेयरड मेमोरी' कार्यशाला पारंपरिक हथाई में पानी, स्मृति, और अनुष्ठानों से जुड़ी कहानियां साझा की।

पारिस्थितिकी संबंधों को समझा

दोपहर में आयोजित ‘हाउ आर फोक इंस्ट्रूमेंट्स एडाप्टिंग टू अवर टाइस?’ जयपुर विरासत फाउंडेशन के साथ कार्यशाला में प्रतिभागियों ने राजस्थानी लोक वाद्ययंत्रों की अद्भुत दुनिया को छुआ, सुना और महसूस किया। लोक कलाकारों और कारीगरों के मार्गदर्शन में इन वाद्ययंत्रों की कारीगरी, बनावट और उनकी ध्वनियों के पारिस्थितिकी संबंधों को समझा गया।

लोक प्रेरित वाद्ययंत्र बनाए

सत्र के अंत में प्रतिभागियों ने रिसाइकल वेस्ट और नेचुरल मटेरियल से अपने स्वयं के लोक प्रेरित वाद्ययंत्र बनाए। यह कार्यशाला एक उत्साही जैम सेशन के साथ समाप्त हुई, जिसमें ममता सापेरा तथा लंगा और कालबेलिया कलाकारों ने प्रस्तुति दी। शाम का समापन ‘क्यूरेटर वॉकथ्रू’ के साथ हुआ, जिसमें पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की क्यूरेटोरियल टीम ने प्रतिभागियों को जोधपुर आर्ट्स वीक के विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित कलाकृतियों और इंस्टॉलेशनों के बीच एक भ्रमण करवाया।

पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक : ‘ऊंट एक की-स्टोन स्पीशीज और जीवित धरोहर का प्रतीक’
जोधपुर
Jodhpur Arts Week

Updated on:

07 Oct 2025 01:58 pm

Published on:

07 Oct 2025 01:57 pm

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

Jodhpur Accident: जोधपुर में हॉस्टल के बाहर छात्र को कार से रौंदा, RPS अधिकारी जब्बरसिंह सस्पेंड

RPS Jabbar Singh
जोधपुर

Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों ने फिर दिया झटका, इतनी बढ़ गई कीमत, जानिए नए भाव

Gold-Silver Price
जोधपुर

Heavy Rain Alert: रात में मौसम दिखाएगा रौद्र रूप, चमकेगी बिजली-गिर सकते हैं ओले, भारी बारिश मचाएगी कोहराम

Lightning, Hailstorm and Heavy Rain Alert
जोधपुर

CBI ने रीक्रिएट किया लवली कंडारा एनकाउंटर का खौफनाक सीन, डिगाड़ी की धूल में 4 साल बाद फिर फायरिंग की गूंज

Lovely Kandara encounter
जोधपुर

Jodhpur News: ‘कलर्स ऑफ राजस्थान’ के छाए रंग, सिंधी कढ़ाईकारी व चांदीकारी कला ने लुभाया

Jodhpur Arts Week
जोधपुर
