आर्ट्स वीक : कला, ध्वनि, स्मृति व पदार्थ का जीवंत संगम…बेकार चीजों से बनाए वाद्य यंत्र

सुबह की शुरुआत चित्रकार लेटिन मेन विजयराज प्रजापत की कार्यशाला ‘दीयों पर मिनिएचर पेंटिंग’ से हुई। प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में पारंपरिक राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियों को दीयों पर उकेरना सीखा, साथ ही गिलहरी के बालों वाले बारीक ब्रश और प्राकृतिक खनिज रंगों के प्रयोग की तकनीक समझी। पाटी लैंड टीचिंग फेलो सुरभि गहलोत और शिवांक्षी बोहरा की ओर से संचालित 'लिसनिंग टू द ब्लू : नवी पुरानी हथाई ऑफ शेयरड मेमोरी' कार्यशाला पारंपरिक हथाई में पानी, स्मृति, और अनुष्ठानों से जुड़ी कहानियां साझा की।