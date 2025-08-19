0029 गैंग पर फायरिंग व जानलेवा हमला करने के मामले में तूफानी गैंग का सरगना गिरफ्तार, 15 मामले हैं दर्ज

पुलिस ने बताया कि फलोदी जिले की 0029 गैंग व 007 के बीच आपसी दुश्मनी, गैंगवार व रंजिश चल रही है। इस कारण इन गैंगों के बदमाश यदा-कदा एक-दूसरे पर हमले करते रहते हैं। 0029 गैंग के सदस्य अनिल मांजू व तूफानी गैंग के सदस्यों के बीच आपस में मारपीट, हमले की घटना के कारण तूफानी गैंग के सदस्यों ने 007 गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर 0029 गैंग पर हमला करने का प्लान बनाया।