जोधपुर

0029 गैंग पर फायरिंग व जानलेवा हमला करने के मामले में तूफानी गैंग का सरगना गिरफ्तार, 15 मामले हैं दर्ज

पुलिस ने बताया कि फलोदी जिले की 0029 गैंग व 007 के बीच आपसी दुश्मनी, गैंगवार व रंजिश चल रही है। इस कारण इन गैंगों के बदमाश यदा-कदा एक-दूसरे पर हमले करते रहते हैं।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 19, 2025

Toofani gang leader
पुलिस की गिरफत में आरोपी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के लोहावट थानातंर्गत सरहद इंदोलाई नाड़ी में 14 अगस्त की रात्रि में 0029 गैंग के सदस्यों पर फायरिंग व जानलेवा हमले के प्रकरण में जिला स्पेशल टीम फलोदी ने तूफानी गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है।जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरियां ने बताया कि आपराधिक गैंग के बीच आपसी दुश्मनी, गैंगवार, फायरिंग व जानलेवा हमला करने की घटना के प्रकरण में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।

एएसपी ब्रजराजसिंह चारण व वृताधिकारी लोहावट संग्रामसिंह भाटी के सुपरविजन में आरोपियों की तलाश के लिए जिला स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया जाकर सूचना संकलन व तकनीकी विश्लेषण किया गया। डीएसटी फलोदी के कांस्टेबल भगवानाराम को सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी इलियास उर्फ इलिया तूफानी जोधपुर शहर के शास्त्रीनगर में है।

जोधपुर से पकड़ा

इस पर थानाधिकारी शास्त्रीनगर जोधपुर मय जाब्ता ने कांस्टेबल द्वारा दी गई सूचना पर दबिश देकर आरोपी इलियास उर्फ इलिया तूफानी पुत्र गफूरखां मुसलमान निवासी बरकत कॉलोनी फलोदी को दस्तयाब किया गया। गिरफ्तार आरोपी से अनुसंधान जारी है।

तूफानी गैंग का है सरगना, 15 प्रकरण दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपी इलियास उर्फ इलिया तूफानी आले दर्जे का बदमाश है। जो तूफानी गैंग का सरगना है। आरोपी के विरूद्व थाना फलोदी व लोहावट में चोरी, नकबजनी, एससी/एसटी एक्ट, मारपीट, एनडीपीएस एक्ट, जानलेवा हमला के कुल 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

आपसी रंजिश के चलते किया था हमला

पुलिस ने बताया कि फलोदी जिले की 0029 गैंग व 007 के बीच आपसी दुश्मनी, गैंगवार व रंजिश चल रही है। इस कारण इन गैंगों के बदमाश यदा-कदा एक-दूसरे पर हमले करते रहते हैं। 0029 गैंग के सदस्य अनिल मांजू व तूफानी गैंग के सदस्यों के बीच आपस में मारपीट, हमले की घटना के कारण तूफानी गैंग के सदस्यों ने 007 गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर 0029 गैंग पर हमला करने का प्लान बनाया।

14 अगस्त की शाम को 007 गैंग के सरगना राजू मांजू व तूफानी गैंग के सरगना इलियास ने अपने-अपने बदमाशों के साथ मिलकर गाड़ियों से 0029 गैंग के दिनेश व अशोक की एसयूवी गाड़ी का पीछा कर जान से मारने की नियत से हमला कर फायरिंग की। जिससे अशोक के गोली लगी। घटना के बाद वह भाग गए।

यह हुई थी घटना

पुलिस ने बताया कि 14 अगस्त की रात को सूचना मिली कि सरहद इंदोलाई नाडी में फायरिंग की घटना हुई है। घायल अशोक पुत्र हरिराम खिलेरी निवासी हंशादेश के गोली लगने से घायल होने पर इलाज के लिए अस्पताल व रैफर होने पर जोधपुर रवाना किया। मौके का मुआयना किया गया। रिपोर्टकर्ता दिनेश निवासी चन्द्रनगर लोहावट की रिपोर्ट पर तूफानी गैंग व 007 गैंग के नामजद बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

Published on:

19 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / 0029 गैंग पर फायरिंग व जानलेवा हमला करने के मामले में तूफानी गैंग का सरगना गिरफ्तार, 15 मामले हैं दर्ज

