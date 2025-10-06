SMS हॉस्पिटल अग्निकांड पर शेखावत बोले, भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में काम करेंगे

सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दुखांतिका में काल कवलित हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत दोषारोपण या राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं है। अगर कहीं व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कहीं तकनीकी खामी है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे।
जोधपुर में सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेसवार्ता में केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से ऐसे विषय की जांच सरकार के स्तर पर होगी। क्या कारण था? क्यों आग लगी? मैं अभी उससे पर टिप्पणी करूं तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग पीड़ित हैं। उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। कैसे उन्हें बचा सकते हैं?
उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है। उसके तहत जांच भी होगी। अगर कहीं व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कहीं तकनीकी खामी है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आत्ममंथन और समीक्षा करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है, वो दुःख है। जो कुछ हुआ है, वो अस्वीकार्य है। जो कुछ हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने प्रिंसिपल, जोधपुर मेडिकल कॉलेज से रात और सुबह बात की। कलक्टर से बात की। उनको और उनकी टीम को निर्देश दिया है कि अपने अस्पतालों में, सरकार के सभी ऑफिस में फायर सेफ्टी ऑडिट तुरंत हो। आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बने, जिससे एक निश्चित अंतराल में फायर सेफ्टी ऑडिट करते रहें। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं।
