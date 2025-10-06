SMS हॉस्पिटल अग्निकांड पर शेखावत बोले, भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में काम करेंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने प्रिंसिपल, जोधपुर मेडिकल कॉलेज से रात और सुबह बात की। कलक्टर से बात की। उनको और उनकी टीम को निर्देश दिया है कि अपने अस्पतालों में, सरकार के सभी ऑफिस में फायर सेफ्टी ऑडिट तुरंत हो। आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बने, जिससे एक निश्चित अंतराल में फायर सेफ्टी ऑडिट करते रहें। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं।