जोधपुर

Jodhpur Viral Video: तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला, घसीटकर ले गया, वीडियो हुआ वायरल

जोधपुर के देवनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक वृद्धा की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 13, 2026

भंवरीदेवी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। देवनगर थानांतर्गत बलदेव नगर में तेज रफ्तार और लापरवाही से आई कार ने एक महिला को चपेट में ले लिया। कार ने वृद्धा को कुछ दूर तक घसीटते ले जाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो गया।

तेज रफ्तार में थी कार

थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि वीर दुर्गादास कॉलोनी निवासी भंवरीदेवी (62), पत्नी घेवरराम सुथार, रात साढ़े आठ बजे घरेलू सामान खरीदने के लिए क्षेत्र की ही किराना दुकान गई थीं। वह घर लौट रही थीं, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से एक कार आई और महिला को चपेट में ले लिया। कार ने महिला को घसीटते हुए आगे बढ़ा और फिर रुकी। इसके चलते दो-तीन और वाहन भी प्रभावित हुए।

आस-पास के लोग मदद के लिए आगे आए और कार को ऊपर कर महिला को बाहर निकाला। उन्हें गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मृतका के रिश्तेदार करण शर्मा ने कार चालक नरेन्द्र प्रजापत के खिलाफ लापरवाही से कार चलाकर महिला की जान लेने की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपा।

चालक के साथ तीन और व्यक्ति सवार थे

वारदात का पता लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्र में ही रहने वाले चालक नरेन्द्र प्रजापत को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में एफआईआर में भी शामिल कर जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया। हादसे के दौरान उसके भांजे और दो अन्य व्यक्ति भी कार में सवार थे।

