Jodhpur Viral Video: तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला, घसीटकर ले गया, वीडियो हुआ वायरल

थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि वीर दुर्गादास कॉलोनी निवासी भंवरीदेवी (62), पत्नी घेवरराम सुथार, रात साढ़े आठ बजे घरेलू सामान खरीदने के लिए क्षेत्र की ही किराना दुकान गई थीं। वह घर लौट रही थीं, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से एक कार आई और महिला को चपेट में ले लिया। कार ने महिला को घसीटते हुए आगे बढ़ा और फिर रुकी। इसके चलते दो-तीन और वाहन भी प्रभावित हुए।