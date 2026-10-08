8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Rajasthan: मसाज के बहाने महिला का बन रहा था आपत्तिजनक वीडियो, AC पर नजर पड़ते ही मचा बवाल

जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर के अंदर महिला का कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मसाज के दौरान महिला की नजर एसी की तरफ गई, जहां मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती दिखाई दी। पुलिस ने मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Oct 08, 2026

Beauty Parlour Video

Jodhpur: सांकेतिक तस्वीर -एआई

जोधपुर। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के शोभावतों की ढाणी में संचालित एक ब्यूटी पार्लर में महिला का कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने पार्लर संचालक देवेंद्र उर्फ देवाराम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसमें मौजूद फोटो-वीडियो की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों ने हंगामा भी किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पार्लर में महिलाओं को बॉडी मसाज, बॉडी वैक्स और ब्लीचिंग जैसी सेवाएं कम कीमत पर देने का ऑफर बताया जा रहा था। इसी ऑफर के चलते वह पार्लर पहुंची। महिला के अनुसार, उसे मसाज के लिए तैयार किया गया और कपड़े बदलकर गाउन पहनने को कहा गया। इसके बाद मसाज की प्रक्रिया शुरू हुई।

ऐसे हुआ महिला को शक

पीड़िता का आरोप है कि मसाज के दौरान उसे कुछ असहज महसूस हुआ। क्योंकि मसाज करने वाली महिला बार-बार कपड़े हटा रही थी। इसी बीच अचानक उसकी नजर कमरे में लगे एसी की तरफ गई, जहां उसे मोबाइल फोन दिखाई दिया। महिला को शक हुआ कि मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसके बाद उसने तुरंत वहां पहुंचकर मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया।

फोन में वीडियो मिलने का दावा

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर देवेंद्र उर्फ देवाराम सामने आया। महिला के मुताबिक, आरोपी ने वीडियो डिलीट किए जाने की बात कही, लेकिन मोबाइल के रीसायकल बिन में रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया गया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मोबाइल में अन्य महिलाओं के भी आपत्तिजनक वीडियो दिखाई दिए।

पुलिस ने फोन को कब्जे में लिया

हालांकि, मोबाइल में वास्तव में कितने वीडियो मिले और वे किसके हैं, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस ने फोन को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है।

पार्लर संचालिका की भूमिका भी जांच के घेरे में

मामले में पार्लर की संचालिका की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कथित रिकॉर्डिंग के बारे में संचालिका को जानकारी थी या नहीं और यदि रिकॉर्डिंग की गई तो इसका उद्देश्य क्या था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ऐसी गतिविधि पहले से चल रही थी या नहीं।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद पार्लर को बंद करवाया गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ महिला अपराध से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ उसके मोबाइल की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच करवा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद कुछ अन्य महिलाओं के भी पुलिस से संपर्क करने की बात सामने आई है, जिसकी भी पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है।

यह वीडियो भी देखें :

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में अपडेट, अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे शुरू

ये भी पढ़ें
food security scheme door to door survey weed out ineligible beneficiaries

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 11:06 pm

Published on:

08 Oct 2026 11:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: मसाज के बहाने महिला का बन रहा था आपत्तिजनक वीडियो, AC पर नजर पड़ते ही मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर: ‘मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हूं…’, व्हाट्सएप पर आई ‘लंदन वाली गर्लफ्रेंड’ की कॉल और खाते से उड़ गए लाखों

jodhpur cyber crime
जोधपुर

Jodhpur Crime: मुफ्त डीजल नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग, 2 कैंपर से आए बदमाश, हर महीने 50 हजार की डिमांड

jodhpur petrol pump robbery
जोधपुर

उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा करने का दिया आदेश

Asaram Bapu
जोधपुर

जोधपुर में बड़ा हादसा: बिजली के तारों से छूते ही आग का गोला बना ट्रक, पाल रोड पर 4 बसें जलकर राख

jodhpur fire news
जोधपुर

Rajasthan : वंदे भारत, रूणिचा, मालाणी एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों के लिए नया अपडेट, अब जोधपुर से सीधे कटरा तक ट्रेन

jodhpur vande bharat runicha malani express including 6 trains new update
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.