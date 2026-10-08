Rajasthan: मसाज के बहाने महिला का बन रहा था आपत्तिजनक वीडियो, AC पर नजर पड़ते ही मचा बवाल

पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद पार्लर को बंद करवाया गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ महिला अपराध से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ उसके मोबाइल की तकनीकी और फॉरेंसिक जांच करवा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद कुछ अन्य महिलाओं के भी पुलिस से संपर्क करने की बात सामने आई है, जिसकी भी पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है।