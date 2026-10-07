7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

जोधपुर: ‘मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हूं…’, व्हाट्सएप पर आई ‘लंदन वाली गर्लफ्रेंड’ की कॉल और खाते से उड़ गए लाखों

जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के धायलों की ढाणी निवासी भाकरराम से व्हाट्सएप पर खुद को लंदन निवासी बताने वाली महिला ने दोस्ती की। महिला के मुंबई एयरपोर्ट पर फंसने और बाद में 53.90 लाख रुपए वापस लौटाने का झांसा देकर ठगों ने पीड़ित से 2,35,400 ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2026

jodhpur cyber crime

जोधपुर में मुंबई एयरपोर्ट पर फंसने की कहानी सुनाकर ठगा (फोटो-एआई)

जोधपुर: व्हाट्सएप पर लंदन निवासी बताकर एक महिला ने जोधपुर जिले में डांगियावास थाना क्षेत्र के धायलों की ढाणी निवासी भाकरराम पुत्र भबूतराम विश्नोई से दोस्ती की। बातचीत के दौरान महिला ने भारत घूमने आने की बात कही और मदद मांगकर उसका भरोसा जीत लिया। इसके बाद ठगों ने महिला के मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे होने की कहानी सुनाकर अलग-अलग बहानों से भाकरराम से 2 लाख 35 हजार 400 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने रकम के बदले उसे 53 लाख 90 हजार रुपए वापस मिलने का झांसा दिया था।

व्हाट्सऐप मैसेज से शुरू हुई बातचीत

पुलिस के अनुसार भाकरराम के मोबाइल पर एक अज्ञात महिला का व्हाट्सएप मैसेज आया था। महिला ने खुद को लंदन निवासी बताया और कहा कि वह भारत घूमने के लिए आई है। बातचीत के दौरान उसने मदद की जरूरत बताई। लगातार बातचीत कर महिला ने भाकरराम का विश्वास जीत लिया। इसके बाद ठगों ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया।

मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे होने की सुनाई कहानी

इसके बाद 1 अक्टूबर को एक अन्य महिला का फोन भाकरराम के पास आया। उसने बताया कि लंदन वाली महिला छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन किसी परेशानी के कारण वहां फंस गई है। इसके बाद अलग-अलग कारण और जरूरतें बताकर भाकरराम से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

ठगों ने उसे भरोसा दिलाया कि अभी मदद के तौर पर भेजी जा रही रकम बाद में कई गुना होकर वापस मिल जाएगी। 53 लाख 90 हजार रुपए वापस मिलने का लालच देकर उससे अलग-अलग ट्रांजेक्शन करवाए गए। झांसे में आकर भाकरराम ने कुल 2 लाख 35 हजार 400 रुपए ट्रांसफर कर दिए।

पैसे वापस नहीं मिले तो हुआ ठगी का शक

रकम ट्रांसफर करने के बाद भी जब भाकरराम को पैसे वापस नहीं मिले तो उसे ठगी का संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस थाना जयपुर से प्राप्त शून्य नंबर की एफआईआर के आधार पर डांगियावास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ऑनलाइन लेन-देन और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

साइबर ठगी से बचने के लिए क्या करें?

  • सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर अनजान व्यक्ति की दोस्ती और पहचान पर तुरंत भरोसा न करें।
  • विदेश से आने, एयरपोर्ट पर फंसे होने या किसी इमरजेंसी का हवाला देकर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें।
  • किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम/डेबिट कार्ड की जानकारी या बैंक डिटेल साझा न करें।
  • रकम वापस मिलने, इनाम, निवेश में भारी मुनाफे या कमीशन का लालच देने वाली बातों पर बिना सत्यापन भरोसा न करें।
  • पैसे भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान और बताई गई स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।
  • अगर साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत बैंक को सूचना देकर लेन-देन रोकने का प्रयास करें और 1930 साइबर हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 04:45 pm

Published on:

07 Oct 2026 04:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर: ‘मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हूं…’, व्हाट्सएप पर आई ‘लंदन वाली गर्लफ्रेंड’ की कॉल और खाते से उड़ गए लाखों

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Crime: मुफ्त डीजल नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग, 2 कैंपर से आए बदमाश, हर महीने 50 हजार की डिमांड

jodhpur petrol pump robbery
जोधपुर

उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा करने का दिया आदेश

Asaram Bapu
जोधपुर

जोधपुर में बड़ा हादसा: बिजली के तारों से छूते ही आग का गोला बना ट्रक, पाल रोड पर 4 बसें जलकर राख

jodhpur fire news
जोधपुर

Rajasthan : वंदे भारत, रूणिचा, मालाणी एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों के लिए नया अपडेट, अब जोधपुर से सीधे कटरा तक ट्रेन

jodhpur vande bharat runicha malani express including 6 trains new update
जोधपुर

Rajasthan : पाली-जालोर जिलों के किसानों के लिए खुशखबर, ₹24.69 करोड़ से होगा जवाई नहरों का कायाकल्प, मिलेगी ये सुविधा

pali jalore farmers good news jawai canals rejuvenated 24 crore rupees
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.