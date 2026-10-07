जोधपुर: ‘मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी हूं…’, व्हाट्सएप पर आई ‘लंदन वाली गर्लफ्रेंड’ की कॉल और खाते से उड़ गए लाखों

जोधपुर: व्हाट्सएप पर लंदन निवासी बताकर एक महिला ने जोधपुर जिले में डांगियावास थाना क्षेत्र के धायलों की ढाणी निवासी भाकरराम पुत्र भबूतराम विश्नोई से दोस्ती की। बातचीत के दौरान महिला ने भारत घूमने आने की बात कही और मदद मांगकर उसका भरोसा जीत लिया। इसके बाद ठगों ने महिला के मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे होने की कहानी सुनाकर अलग-अलग बहानों से भाकरराम से 2 लाख 35 हजार 400 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने रकम के बदले उसे 53 लाख 90 हजार रुपए वापस मिलने का झांसा दिया था।