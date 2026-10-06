Jodhpur Crime: मुफ्त डीजल नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर फायरिंग, 2 कैंपर से आए बदमाश, हर महीने 50 हजार की डिमांड

हवाई फायर की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप पर मौजूद पपाराम पुत्र भीयाराम मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव किया। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आने लगे। लोगों के पहुंचने पर आरोपी दोनों गाड़ियों में सवार होकर वहां से निकल गए। रिपोर्ट के अनुसार जाते समय आरोपियों ने धमकी दी कि यदि इस क्षेत्र में पेट्रोल पंप चलाना है तो उन्हें हर माह 50 हजार रुपए देने होंगे। रुपए नहीं देने पर पेट्रोल पंप नहीं चलने देने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी तेज गति से वाहन चलाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पेट्रोल पंप परिसर में भय का माहौल बन गया।