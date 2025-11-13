आरी डोंगरी माइंस विवाद थमा, प्रशासन ने दी लिखित आश्वासन, 24 घंटे बाद खुला हाईवे

ग्रामीणों ने गोदावरी इस्पात लिमिटेड की प्रस्तावित जनसुनवाई को रद्द करने और स्थानीय हितों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा था। बुधवार देर शाम प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई बैठक में 6 सूत्रीय मांगों पर लिखित सहमति बनने के बाद जाम समाप्त किया गया। ग्रामीणों की प्रमुख मांग थी कि जनसुनवाई में स्थानीय लोगों की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और खदान संचालन से जुड़ी नीतियों में पारदर्शिता रखी जाए।