CG News: कांजी हाउस में मवेशियों की मौत से आक्रोश, एक महीने में 10 गायों ने तोड़ा दम

अधिकांश मवेशी या तो सड़क हादसों में घायल होकर लाए गए थे या गंभीर रूप से बीमार थे जिनकी इलाज के अभाव में मौत हो गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक विशाल गुप्ता ने बताया कि कांजी हाउस एवं गौठान में बेसहारा और घायल पशुओं को लाकर छोड़ दिया जाता है। उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अक्सर 2 से 3 दिन के भीतर उनकी मौत हो जाती है। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है।