Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

CG News: कांजी हाउस में मवेशियों की मौत से आक्रोश, एक महीने में 10 गायों ने तोड़ा दम

CG News: अलबेला पारा मार्ग स्थित कांजी हाउस में घायल और बीमार पशुओं की मौत का सिलसिला जारी है। पिछले एक महीने में 5 से 10 गायों की मौत हो चुकी है।

2 min read

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 11, 2025

कांजी हाउस में मवेशियों की मौत (Photo source- Patrika)

कांजी हाउस में मवेशियों की मौत (Photo source- Patrika)

CG News: शहर के अलबेला पारा मार्ग स्थित कांजी हाउस में मवेशियों की लगातार हो रही मौतों को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। बीते दिनों कांजी हाउस में एक गाय की मौत हो गई, जो कई दिनों से वहीं पड़ी हुई थी। जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन एवं नगर पालिका को सूचना दी। पिछले एक महीने में कांजी हाउस में 5 से 10 गायों की मौत हो चुकी है।

CG News: पशु मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई

अधिकांश मवेशी या तो सड़क हादसों में घायल होकर लाए गए थे या गंभीर रूप से बीमार थे जिनकी इलाज के अभाव में मौत हो गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक विशाल गुप्ता ने बताया कि कांजी हाउस एवं गौठान में बेसहारा और घायल पशुओं को लाकर छोड़ दिया जाता है। उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अक्सर 2 से 3 दिन के भीतर उनकी मौत हो जाती है। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई पशु मालिक मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पशु मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्थानीय नागरिकों और गौ-सेवा संगठनों ने प्रशासन से अपील की है कि कांजी हाउस की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और बेजुबान जानवरों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

पशु चिकित्सक की तैनाती की जाए

CG News: गाय की मौत और बदहाल स्थिति को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांजी हाउस में पशुओं के लिए पशु चिकित्सक की तैनाती की जाए। घायल पशुओं के लिए तुरंत इलाज सुनिश्चित किया जाए और मृत पशुओं का समय पर अंतिम संस्कार हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: कांजी हाउस में मवेशियों की मौत से आक्रोश, एक महीने में 10 गायों ने तोड़ा दम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxalites surrender: नारायणपुर में बड़ी सफलता, 7 महिला माओवादी सहित 70 लाख के 16 इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण

इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)
कांकेर

इंसानियत हुई तार-तार! बीच सड़क पर नवजात के शव को घसीटता दिखा कुत्ता, लोगों में आक्रोश

नवजात के शव को नोचता रहा कुत्ता (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG Conversion: धर्मांतरण के खिलाफ 35 गांवों के लोग हुए एकजुट, देवी-देवताओं और परंपराओं को बचाने पर दिया जोर

धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट हुए 35 गांवों के लोग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कांकेर

7 सालों से नहीं मिला फसल बीमा का फायदा! बीमा कटौती जारी, लाभ से वंचित किसान…

7 सालों से नहीं मिला फसल बीमा का फायदा! बीमा कटौती जारी, लाभ से वंचित किसान...(photo-patrika)
कांकेर

CG Crime: नकली नोट खपाने की फिराक में दो नाबालिग गिरफ्तार, 100-100 के 53 नकली नोट बरामद

CG Crime: नकली नोट खपाने की फिराक में दो नाबालिग गिरफ्तार, 100-100 के 53 नकली नोट बरामद
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.