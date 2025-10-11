CG News: कांजी हाउस में मवेशियों की मौत से आक्रोश, एक महीने में 10 गायों ने तोड़ा दम

कांजी हाउस में मवेशियों की मौत (Photo source- Patrika)
CG News: शहर के अलबेला पारा मार्ग स्थित कांजी हाउस में मवेशियों की लगातार हो रही मौतों को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल है। बीते दिनों कांजी हाउस में एक गाय की मौत हो गई, जो कई दिनों से वहीं पड़ी हुई थी। जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन एवं नगर पालिका को सूचना दी। पिछले एक महीने में कांजी हाउस में 5 से 10 गायों की मौत हो चुकी है।
अधिकांश मवेशी या तो सड़क हादसों में घायल होकर लाए गए थे या गंभीर रूप से बीमार थे जिनकी इलाज के अभाव में मौत हो गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक विशाल गुप्ता ने बताया कि कांजी हाउस एवं गौठान में बेसहारा और घायल पशुओं को लाकर छोड़ दिया जाता है। उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अक्सर 2 से 3 दिन के भीतर उनकी मौत हो जाती है। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई पशु मालिक मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में पशु मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्थानीय नागरिकों और गौ-सेवा संगठनों ने प्रशासन से अपील की है कि कांजी हाउस की स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और बेजुबान जानवरों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
CG News: गाय की मौत और बदहाल स्थिति को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांजी हाउस में पशुओं के लिए पशु चिकित्सक की तैनाती की जाए। घायल पशुओं के लिए तुरंत इलाज सुनिश्चित किया जाए और मृत पशुओं का समय पर अंतिम संस्कार हो।
बड़ी खबरेंView All
कांकेर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग