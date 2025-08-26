CG News: पढ़ेगा कांकेर तो बढ़ेगा कांकेर… 471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी, डिप्टी CM ने किया भूमिपूजन

डिप्टी सीएम साव ने इसे भविष्य संवारने की नींव बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नगरीय निकायों को अब तक 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से कांकेर नगरपालिका परिषद को 21 करोड़ रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं। साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में 7 अवॉर्ड मिल चुके हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत आगे और भी विकास कार्य होंगे। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे।