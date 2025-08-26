Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कांकेर

CG News: पढ़ेगा कांकेर तो बढ़ेगा कांकेर… 471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी, डिप्टी CM ने किया भूमिपूजन

CG News: साव ने मुख्यमंत्री साय की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच कर युवाओं को न्याय दिया गया।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी (Photo source- Patrika)
471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी (Photo source- Patrika)

CG News: जिला मुख्यालय के बीचों बीच 471 लाख से नालंदा परिसर (सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन) बनने जा रहा है। सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम अरूण साव इसके लिए भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद भोजराज नाग ने की। विशिष्ट अतिथि विधायक आसाराम नेताम थे। गौरतलब है कि शहर के घड़ी चौक के पास बनने वाला नालंदा परिसर न सिर्फ आधुनिक पुस्तकालय होगा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का केंद्र भी बनेगा।

CG News: बजट में होंगे विशेष प्रावधान

डिप्टी सीएम साव ने इसे भविष्य संवारने की नींव बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नगरीय निकायों को अब तक 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से कांकेर नगरपालिका परिषद को 21 करोड़ रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं। साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में 7 अवॉर्ड मिल चुके हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत आगे और भी विकास कार्य होंगे। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे।

ये भी पढ़ें

रायपुर से पेंड्रा तक शिक्षा का नया केंद्र, 34 नए नालंदा परिसर युवाओं के सपनों को देंगे पंख
रायपुर
प्रदेश में 34 नए नालंदा परिसर (Photo source- Patrika)

साव ने मुख्यमंत्री साय की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच कर युवाओं को न्याय दिया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत शिक्षकविहीन स्कूलों में 300 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 5,000 एकल शिक्षक विद्यालयों में भी अध्यापकों की व्यवस्था की। डिप्टी सीएम ने नालंदा परिसर का निर्माण समय से पहले गुणवत्तायुक्त तरीके से करने के निर्देश दिए।

सीएम पूरा कर रहे मोदी की गारंटी

सांसद नाग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री साय जमीनी स्तर पर पूरा कर रहे हैं। विधायक नेताम ने मावा मोदोल कोचिंग सेंटर की सफलता और होमगार्ड में चयनित छात्रों की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, उपाध्यक्ष ताराबती ठाकुर, पालिका उपाध्यक्ष उत्तम यादव, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले, शिशुपाल शोरी, सीईओ हरेश मंडावी, एसडीएम अरुण वर्मा आदि मौजूद रहे।

कोरर में खुली मावा मोदोल लाइब्रेरी

कांकेर प्रवास में डिप्टी सीएम अरुण साव हाटकोंदल गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने 7.32 करोड़ के चार निर्माण कार्यों की सौगात दी। इनमें तीन कार्यों का लोकार्पण और एक का भूमिपूजन शामिल है। मुख्य कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में हुआ। साव ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों की चिंता न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी कर रही है। उन्होंने यहां के विद्यार्थियों को 1.20 करोड़ की लागत से बने नवीन स्कूल भवन की सौगात दी।

छोकरा नाला पर पुल और रंगमंच निर्माण के लिए 5 लाख की घोषणा भी की गई। लोकार्पण किए गए कार्यों में 1.20 करोड़ का हाटकोंदल स्कूल भवन, आमाकड़ा में 1.62 करोड़ से 50 सीटर कन्या आश्रम, 1.76 करोड़ का जाड़ेकुर्से नाला पुल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने दुर्गूकोंदल कॉलेज छात्रावास के लिए 2.72 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया गया। इस मौके पर सांसद भोजराज नाग, विधायक सावित्री मंडावी, आसाराम नेताम, कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर आदि मौजूद रहे।

CG News: डिप्टी सीएम साव ने भानुप्रतापपुर ब्लॉक के कोरर गांव में 75 सीटर मावा मोदोल लाइब्रेरी भी का शुभारंभ किया। लाइब्रेरी में चार बैच में 300 छात्र-छात्राएं लोक सेवा आयोग, व्यापम, शिक्षक, पुलिस, वन विभाग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। यहां निशुल्क पाठ्य सामग्री, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, वाई-फाई, सीसीटीवी, डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था है। डिप्टी सीएम ने छात्रों से संवाद कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सांसद भोजराज नाग, विधायक सावित्री मंडावी, आसाराम नेताम समेत अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

छात्रों के बड़ी खुशखबरी! जिले को मिली नालंदा परिसर की सौगात, 441.49 लाख में बनेगी हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी
बलोदा बाज़ार
जिले को मिली नालंदा परिसर की सौगात (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 05:08 pm

Published on:

26 Aug 2025 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG News: पढ़ेगा कांकेर तो बढ़ेगा कांकेर… 471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी, डिप्टी CM ने किया भूमिपूजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.