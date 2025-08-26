CG News: पढ़ेगा कांकेर तो बढ़ेगा कांकेर… 471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी, डिप्टी CM ने किया भूमिपूजन

CG News: जिला मुख्यालय के बीचों बीच 471 लाख से नालंदा परिसर (सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन) बनने जा रहा है। सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम अरूण साव इसके लिए भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद भोजराज नाग ने की। विशिष्ट अतिथि विधायक आसाराम नेताम थे। गौरतलब है कि शहर के घड़ी चौक के पास बनने वाला नालंदा परिसर न सिर्फ आधुनिक पुस्तकालय होगा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का केंद्र भी बनेगा।
डिप्टी सीएम साव ने इसे भविष्य संवारने की नींव बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नगरीय निकायों को अब तक 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से कांकेर नगरपालिका परिषद को 21 करोड़ रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं। साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को स्वच्छता के क्षेत्र में 7 अवॉर्ड मिल चुके हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत आगे और भी विकास कार्य होंगे। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान करेंगे।
साव ने मुख्यमंत्री साय की योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच कर युवाओं को न्याय दिया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत शिक्षकविहीन स्कूलों में 300 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 5,000 एकल शिक्षक विद्यालयों में भी अध्यापकों की व्यवस्था की। डिप्टी सीएम ने नालंदा परिसर का निर्माण समय से पहले गुणवत्तायुक्त तरीके से करने के निर्देश दिए।
सांसद नाग ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री साय जमीनी स्तर पर पूरा कर रहे हैं। विधायक नेताम ने मावा मोदोल कोचिंग सेंटर की सफलता और होमगार्ड में चयनित छात्रों की उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, उपाध्यक्ष ताराबती ठाकुर, पालिका उपाध्यक्ष उत्तम यादव, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले, शिशुपाल शोरी, सीईओ हरेश मंडावी, एसडीएम अरुण वर्मा आदि मौजूद रहे।
कांकेर प्रवास में डिप्टी सीएम अरुण साव हाटकोंदल गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने 7.32 करोड़ के चार निर्माण कार्यों की सौगात दी। इनमें तीन कार्यों का लोकार्पण और एक का भूमिपूजन शामिल है। मुख्य कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में हुआ। साव ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों की चिंता न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी कर रही है। उन्होंने यहां के विद्यार्थियों को 1.20 करोड़ की लागत से बने नवीन स्कूल भवन की सौगात दी।
छोकरा नाला पर पुल और रंगमंच निर्माण के लिए 5 लाख की घोषणा भी की गई। लोकार्पण किए गए कार्यों में 1.20 करोड़ का हाटकोंदल स्कूल भवन, आमाकड़ा में 1.62 करोड़ से 50 सीटर कन्या आश्रम, 1.76 करोड़ का जाड़ेकुर्से नाला पुल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने दुर्गूकोंदल कॉलेज छात्रावास के लिए 2.72 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया गया। इस मौके पर सांसद भोजराज नाग, विधायक सावित्री मंडावी, आसाराम नेताम, कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर आदि मौजूद रहे।
CG News: डिप्टी सीएम साव ने भानुप्रतापपुर ब्लॉक के कोरर गांव में 75 सीटर मावा मोदोल लाइब्रेरी भी का शुभारंभ किया। लाइब्रेरी में चार बैच में 300 छात्र-छात्राएं लोक सेवा आयोग, व्यापम, शिक्षक, पुलिस, वन विभाग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। यहां निशुल्क पाठ्य सामग्री, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, वाई-फाई, सीसीटीवी, डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था है। डिप्टी सीएम ने छात्रों से संवाद कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सांसद भोजराज नाग, विधायक सावित्री मंडावी, आसाराम नेताम समेत अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।