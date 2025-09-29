अंधविश्वास की भेंट चढ़ी छात्र की जिंदगी: सांप डसने पर अस्पताल न ले जाकर झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, देर से पहुंचने पर काटना पड़ा पैर

मामले में क्रांतिकारी विचार मंच के अध्यक्ष हरपाल सिंह ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पखांजूर के एडिशनल एसपी से अंधविश्वास के खिलाफ और झाड़-फूंक करने वाले पुजारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि श्याम के साथ जो हुआ है, वह अंधविश्वास का परिणाम है। लोगों को झाड़-फूंक से बचकर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। प्रशासन और समाज को मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि लोग इस तरह केअज्ञानता भरे कदम से अपनी जान न गवाएं।