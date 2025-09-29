Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

अंधविश्वास की भेंट चढ़ी छात्र की जिंदगी: सांप डसने पर अस्पताल न ले जाकर झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, देर से पहुंचने पर काटना पड़ा पैर

Kanker News: सांप के डसने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय एक झांड़-फूंक करने वाले के पास ले गए और तीन दिन तक झाड़-फूंक कराते रहे। इस बीच छात्र के शरीर में जहर फैलता गया।

1 minute read

कांकेर

image

Khyati Parihar

Sep 29, 2025

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime)

CG News: कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में अंधविश्वास ने एक छात्र को अपंग बना दिया। अब उसे एक पैर के बिना ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दरअसल, सांप के डसने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय एक झांड़-फूंक करने वाले के पास ले गए और तीन दिन तक झाड़-फूंक कराते रहे। इस बीच छात्र के शरीर में जहर फैलता गया। जब परिजन उसे लेकर नागपुर के एक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को छात्र की जान बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ा।

मामला पीवी101 विष्णुपुर का है। यहां श्याम बैरागी पिता सुकमल बैरागी को एक सांप ने डस लिया। परिजन उसे गांव के एक पुजारी (झाड़-फूंक करने वाले) के पास ले जाकर इलाज कराने लगे। इससे छात्र की हालत और बिगड़ गई। जब स्थिति बेकाबू हुई, तो परिजन उसे पहले चांदगांव, फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ले गए। लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। इसके बाद छात्र को नागपुर एम्स में भर्ती कराया गया।

यहां डॉक्टरों ने बताया कि युवक की हालत काफी खराब है क्योंकि संक्रमण किडनी तक फैल गया है। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए परिजनों से युवक का पैर काटने की सलाह दी। सहमति के बाद युवक का पैर काट दिया गया।

क्रांतिकारी विचार मंच ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग

मामले में क्रांतिकारी विचार मंच के अध्यक्ष हरपाल सिंह ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पखांजूर के एडिशनल एसपी से अंधविश्वास के खिलाफ और झाड़-फूंक करने वाले पुजारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि श्याम के साथ जो हुआ है, वह अंधविश्वास का परिणाम है। लोगों को झाड़-फूंक से बचकर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। प्रशासन और समाज को मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि लोग इस तरह केअज्ञानता भरे कदम से अपनी जान न गवाएं।

रायपुर

Updated on:

29 Sept 2025 04:19 pm

Published on:

29 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / अंधविश्वास की भेंट चढ़ी छात्र की जिंदगी: सांप डसने पर अस्पताल न ले जाकर झाड़-फूंक कराते रहे परिजन, देर से पहुंचने पर काटना पड़ा पैर

कांकेर

छत्तीसगढ़

नक्सली संगठन सदमे में… महिला समेत मारे गए 14 लाख के 3 इनामी नक्सली, शव और हथियार बरामद

Kanker Naxal Encounter (Photo source- Patrika)
कांकेर

Kanker Naxal encounter: नक्सलियों का अंत नज़दीक… एनकाउंटर में घायल हुई महिला नक्सली रेशमा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kanker Naxal encounter (Photo source- Patrika)
कांकेर

Naxal Encounter: कांकेर एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, नक्सलियों पर दनादन गोली बरसा रहे जवान… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

नक्सली ढेर (Photo: IANS/File)
कांकेर

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार व नक्सल सामग्री बरामद

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Photo source- Patrika)
कांकेर

स्कूल जाते समय किया नाबालिग का पीछा, फिर गाली-गलौज… और करने लगा छेड़छाड़, उसके बाद जो हुआ!

नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ (Photo source- Patrika)
कांकेर
