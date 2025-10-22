Huge Road Accident: सड़क पर फिर बिखरा खून, कांकेर में दो बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, परिजनों में छाया मातम

Road Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान ले रहे हैं। ताजा मामला कांकेर जिले से सामने आया है, जहां मंगलवार की देर रात दो बाइकों के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
मिली जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा कोडेकुर्सी थाना क्षेत्र के ग्राम गुर्दाटोला के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रात के समय दो मोटरसाइकिल आमने-सामने से आ रही थीं। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि अचानक सामने आने पर टक्कर को टालना संभव नहीं हो सका। देखते ही देखते दोनों बाइकें जोरदार आवाज के साथ आपस में भिड़ गईं।
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान आशिक सोरी (20 वर्ष) और मंगल सिंह (45 वर्ष) के रूप में की गई है। दोनों ही अपने-अपने गांव से किसी काम से निकले थे। वहीं एक अन्य बाइक सवार कवल सिंह जैन (28 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल कांकेर रेफर किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही कोडेकुर्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल छा गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
