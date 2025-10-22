Huge Road Accident: सड़क पर फिर बिखरा खून, कांकेर में दो बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत, परिजनों में छाया मातम

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन लोगों की जान ले रहे हैं। ताजा मामला कांकेर जिले से सामने आया है, जहां मंगलवार की देर रात दो बाइकों के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।