कन्नौज में वृद्ध की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या, पशु बाड़े में सोते समय हुई घटना, गांव में दहशत

Old man murdered in Kannauj: कन्नौज में 60 वर्षीय वृद्ध की कुल्हाड़ी से मार कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के समय मृतक बाड़े में सोने के लिए गया था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।‌ मामला तिर्वा कोतवाली क्षेत्र का है।