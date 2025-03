UP weather alert: यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, चलेगी धूल भरी आंधी

UP weather alert Possibility of rain in these districts मौसम विभाग में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज कानपुर मंडल के इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। तेज हवा भी चलेगी।

कन्नौज•Mar 16, 2025 / 07:45 am• Narendra Awasthi

Possibility of rain in these districts of UP आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कन्नौज में आज दिन में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। हिमालय क्षेत्र में होने वाली हलचल का असर गंगा के मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। बर्फीली हवाएं आने की संभावना है। एक से दो डिग्री तापमान कितने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में 17 प्रतिशत, कानपुर में 35 प्रतिशत, फर्रुखाबाद में 20 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मानसून के दौरान हुई कम बारिश की भरपाई मार्च महीने में होने वाली बारिश और बर्फबारी से हो सकती है।‌ कन्नौज में आज का तापमान 33 डिग्री तापमान के बीच बारिश होने की संभावना है। आगामी 17 मार्च सोमवार को तेज धूप निकलने की संभावना है। लेकिन सर्द हवाओं के कारण तापमान में कमी आएगी।