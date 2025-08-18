Patrika LogoSwitch to English

कन्नौज

UP Weather news: मानसून के फिर सक्रिय होने का अलर्ट, 20 अगस्त से झमाझम बारिश

monsoon active again मौसम विभाग ने 20 अगस्त से मानसून के फिर सक्रिय होने की जानकारी दी है। जिसके अनुसार लगातार बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

कन्नौज

Narendra Awasthi

Aug 18, 2025

monsoon active again मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। 19 से 21 अगस्त के बीच तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली करने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश होने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कल मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी आसमान बादल छाए रहेंगे। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 75 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 24 घंटे में 7.50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। गुरुवार 21 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने की जानकारी दी गई है। 24 घंटे में 7.8 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में 20 अगस्त से मौसम में परिवर्तन आएगा‌ अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है।

कन्नौज में आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है‌। आसमान में बादल छाए हुए हैं। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

Published on:

18 Aug 2025 10:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / UP Weather news: मानसून के फिर सक्रिय होने का अलर्ट, 20 अगस्त से झमाझम बारिश

