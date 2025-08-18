UP Weather news: मानसून के फिर सक्रिय होने का अलर्ट, 20 अगस्त से झमाझम बारिश

monsoon active again मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। 19 से 21 अगस्त के बीच तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली करने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश होने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कल मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी आसमान बादल छाए रहेंगे। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 75 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 24 घंटे में 7.50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। गुरुवार 21 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने की जानकारी दी गई है। 24 घंटे में 7.8 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में 20 अगस्त से मौसम में परिवर्तन आएगा‌ अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है।