UP Weather news: मानसून के फिर सक्रिय होने का अलर्ट, 20 अगस्त से झमाझम बारिश

monsoon active again मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। 19 से 21 अगस्त के बीच तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली करने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश होने की भी संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कल मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी आसमान बादल छाए रहेंगे। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 75 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 24 घंटे में 7.50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। गुरुवार 21 अगस्त को 90 प्रतिशत बारिश होने की जानकारी दी गई है। 24 घंटे में 7.8 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में 20 अगस्त से मौसम में परिवर्तन आएगा अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 30 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। लेकिन देर रात बारिश की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। 40 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी 50 प्रतिशत बारिश होने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त गुरुवार का तापमान 26 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 52 प्रतिशत बारिश हो सकती है। सोमवार 25 अगस्त तक तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान 22 अगस्त को 60 प्रतिशत, शनिवार 23 अगस्त को 71 प्रतिशत, 24 अगस्त रविवार को 80 प्रतिशत, सोमवार 25 अगस्त को 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।