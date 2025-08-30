गृह मंत्रालय भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी को पत्र: पुलिस कमिश्नर को तत्काल रिलीव करें, जाने पूरा मामला

Home Ministry wrote letter to Chief Secretary of UP कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी और सीईओ बनाया गया है। भारत सरकार में सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेज कर तत्काल रिलीव करने को कहा गया है। बीते 28 अप्रैल को कानपुर के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर लेटर जारी किया गया था। अब रिलीव करने के लिए पत्र भेजा गया है। ‌पुलिस कमिश्नर ने कानपुर के सफेदपोशों के खिलाफ ऑपरेशन महाकाल चलाया है। जिससे कई बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें में से एक नाम अखिलेश दुबे का है।‌ जिसका ब्यूरोक्रेट में अच्छा दबदबा है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को लेकर जारी किया गया पत्र अखिलेश दुबे से जोड़कर देखा जा रहा है। ‌