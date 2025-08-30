Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

गृह मंत्रालय भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी को पत्र: पुलिस कमिश्नर को तत्काल रिलीव करें, जाने पूरा मामला

Home Ministry wrote letter to Chief Secretary of UP कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। जिसके लिए दूसरा लेटर भी जारी किया गया है। जिन्होंने ऑपरेशन महाकाल के नाम से अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। ‌जिसके सेकंड स्टेज की भी घोषणा की गई है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 30, 2025

पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार (फोटो सोर्स- 'X' Kanpur सोशल मीडिया))
फोटो सोर्स- 'X' Kanpur सोशल मीडिया

Home Ministry wrote letter to Chief Secretary of UP कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का एमडी और सीईओ बनाया गया है। भारत सरकार में सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भेज कर तत्काल रिलीव करने को कहा गया है। बीते 28 अप्रैल को कानपुर के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर लेटर जारी किया गया था। अब रिलीव करने के लिए पत्र भेजा गया है। ‌पुलिस कमिश्नर ने कानपुर के सफेदपोशों के खिलाफ ऑपरेशन महाकाल चलाया है। जिससे कई बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें में से एक नाम अखिलेश दुबे का है।‌ जिसका ब्यूरोक्रेट में अच्छा दबदबा है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को लेकर जारी किया गया पत्र अखिलेश दुबे से जोड़कर देखा जा रहा है। ‌

तत्काल रिलीव करने को कहा

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस कमिश्नर को अखिल कुमार को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। 29 अगस्त को जारी किए गए पत्र में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को उनके नियुक्ति के संबंध में जानकारी देते हुए तत्काल रिलीव करने को कहा गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को 4 महीने बाद डीजी रैंक का प्रमोशन मिलना है।

ऑपरेशन महाकाल के अंतर्गत इनके खिलाफ की गई कार्रवाई

ऑपरेशन महाकाल के अंतर्गत कोई दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसमें कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, वकील दीनू उपाध्याय और वकील अखिलेश दुबे शामिल है। अखिलेश दुबे कानपुर के लिए बड़ा नाम है। जो पुलिस अफसरों की जांच रिपोर्ट तैयार करता था। जांच रिपोर्ट में ही बड़े-बड़े खेल हो जाते थे। जिससे लोगों के बीच काफी दबदबा था।‌

Updated on:

30 Aug 2025 10:16 pm

Published on:

30 Aug 2025 10:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / गृह मंत्रालय भारत सरकार से चीफ सेक्रेटरी को पत्र: पुलिस कमिश्नर को तत्काल रिलीव करें, जाने पूरा मामला

