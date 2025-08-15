जन्माष्टमी के साथ इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मानसून झमाझम बारिश, 16 से 21 अगस्त का अलर्ट

Monsoon Heavy rain alert in these districts मौसम विभाग के अनुसार 16 से 21 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 20 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के से मध्य बादल छाए रहेंगे। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 17 और 18 अगस्त को बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है।‌ शनिवार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। उमस के कारण जनजीवन प्रभावित होगा। 18 अगस्त से मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा। रुक-रुक कर भारी बारिश होने की संभावना है। ‌