अलीगढ़-गोविंदपुरी-अलीगढ़ के लिए नई मेमू ट्रेन, 60 रुपए, 5 घंटे 20 मिनट में 305 किलोमीटर की यात्रा पुरी

New Fast MEMU train for Aligarh-Govindpuri उत्तर मध्य रेलवे कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ के बीच नई विशेष मेमू ट्रेन चला रहा है। जो कानपुर से सुबह 7:20 पर खुलेगी और दोपहर में 13:40 पर अलीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04189 और 04190 के साथ यह गाड़ी चलेगी। कुल तेरह स्टॉपेज दिए गए हैं। यह गाड़ी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई गई है। रविवार को मेमू ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा।