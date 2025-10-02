Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

अलीगढ़-गोविंदपुरी-अलीगढ़ के लिए नई मेमू ट्रेन, 60 रुपए, 5 घंटे 20 मिनट में 305 किलोमीटर की यात्रा पुरी

New Fast MEMU train for Aligarh-Govindpuri कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ के बीच 2 महीने के लिए स्पेशल ट्रेन चालू की गई। है। यह मेमू ट्रेन रास्ते में तेरह स्टॉपेज दिए गए हैं। 5 घंटे 20 मिनट में यात्रा पूरी करेगी।

less than 1 minute read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 02, 2025

कानपुर अलीगढ़ के बीच मेमू ट्रेन (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

New Fast MEMU train for Aligarh-Govindpuri उत्तर मध्य रेलवे कानपुर के गोविंदपुरी से अलीगढ़ के बीच नई विशेष मेमू ट्रेन चला रहा है। जो कानपुर से सुबह 7:20 पर खुलेगी और दोपहर में 13:40 पर अलीगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04189 और 04190 के साथ यह गाड़ी चलेगी। कुल तेरह स्टॉपेज दिए गए हैं। यह गाड़ी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई गई है। रविवार को मेमू ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा।

कानपुर गोविंदपुरी से अलीगढ़ का टाइम टेबल

उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से मेमू ट्रेन अलीगढ़ के लिए शुरू की गई है। रविवार को छोड़कर जाने वाली यह ट्रेन सुबह 7:20 पर गोविंदपुरी से खुलेगी। 7:33 पर पनकी धाम पहुंचेगी। 7:54 पर रूरा, 8:14 पर झींझक, 8:30 पर फफूंद, 8:54 पर भरथना, 9:10 पर इटावा, 9:48 पर शिकोहाबाद जंक्शन, 10:5 पर फिरोजाबाद, 10:33 पर टूंडला जंक्शन, 10:55 पर बरहन जंक्शन 11:20 पर हाथरस और 12:40 पर अलीगढ़ पहुंचेगी।

अलीगढ़ से गोविंदपुरी का टाइम टेबल

वापसी में यह ट्रेन दोपहर 13:40 पर अलीगढ़ से खुलेगी। 14:10 पर हाथरस, 14:45 पर बरहन जंक्शन, 15:15 पर टूंडला, 15:38 पर फिरोजाबाद, 16:10 पर शिकोहाबाद, 16:48 पर इटावा, 17:10 पर भरथना, 17:35 पर फफूंद, 17:50 पर झिझक, 18:10 पर रूरा, 18:40 पर पनकी धाम पहुंचेगी। गोविंदपुरी पहुंचने का समय 20 15 मिनट पर है।

