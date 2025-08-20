ऑपरेशन महाकाल: भू माफिया, वसूलीबाज, सफेदपोश, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच, दूसरा चरण 10 सितंबर से

ऑपरेशन महाकाल के अंतर्गत सफेद पोश व्यक्ति, इस कार्य में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जिन्हें दो श्रेणी में बांटा गया है। पहले वह माफिया और दूसरा वसूलीबाज गैंग व माफिया में ऐसे व्यक्तियों के संगठित समूह से है। जोृ निजी सरकारी भूमि भवन या भूखंड को आर्थिक एवं व्यावसायिक लाभ के लिए अपराधिक क्रियाकलापों से जबरदस्ती कब्जा करते हैं। कानून विरुद्ध व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए सम्पत्ति अर्जित करते हैं । वसूलीबाज गैंग में ऐसे लोग शामिल हैं। जिसमें सफेद पोश शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी, पुलिस, कानपुर विकास प्राधिकरण, रजिस्ट्री, नगर निगम, ट्रांसपोर्ट विभाग के श्रेणी के लोग शामिल हैं। जो वह माफियाओं को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। आम जनमानस को कानून आदि का भय दिखाकर आर्थिक लाभ लेते हैं।