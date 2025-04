UP Heavy rain alert: 10, 11 और 12 अप्रैल को आफत भरे दिन, आंधी, तूफान बारिश से मचेगी तबाही

‌UP Heavy rain alert, 10, 11 and 12 April dangerous days, rain with thunderstorm मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 10 अप्रैल की दोपहर से मौसम में बड़ा उलट फिर होगा। जब आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश भी होगी।

कानपुर•Apr 09, 2025 / 07:16 pm• Narendra Awasthi

UP Heavy rain alert: 10, 11 and 12 April dangerous days, rain with thunderstorm आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार 10, 11 और 12 अप्रैल को कानपुर मंडल के जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। किसानों के लिए काफी परेशानी वाला मौसम रहेगा। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धूल भरी आंधी चल सकती है। जिसके कारण बढ़ते हुए तापमान से लोगों को राहत मिलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कानपुर में 10 अप्रैल गुरुवार को आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 अप्रैल को सुबह भी बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात की भी रहने की संभावना है।

