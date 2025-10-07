गलती क्या थी सर? पूछता रहा छात्र…दरोगा बरसाता रहा लात-घूंसें, मूंछों पर ताव देकर पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी पर गिरी गाज

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब
Kanpur crime news कानपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। जिसमें चौकी के अंदर दरोगा और सिपाही छात्र की पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो में आवाज भी है। वीडियो सामने आने के बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया था। जांच एसीपी नौबस्ता को दी गई थी। बाद में दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के नारामऊ का रहने वाले अक्षय प्रताप सिंह ने बताया कि वह अपने दोस्त अभिषेक के साथ किदवई नगर घूमने गया था। गौशाला चौराहे के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने रोकने का इशारा किया। लेकिन उन्होंने रुकने की जगह अपनी गाड़ी बढ़ा दी। यह देख पुलिसकर्मियों ने युवक का पीछा किया और दोनों को पकड़ कर चौकी ले आए।
वायरल वीडियो में एक युवक की पिटाई की जा रही है। युवक बार-बार अपनी गलती पूछ रहा है। इस पर मूंछों पर ताव देता हुआ दरोगा ने पहले बाएं हाथ से मारा फिर लात चला दी। जिससे अक्षय दूर जा गिरा। मौके पर खड़े सिपाहियों ने भी युवक को पकड़ लिया।
इस संबंध में अक्षय कुमार सिंह निवासी नारामऊ ने बताया कि दरोगा की पिटाई से उसकी मांसपेशियां फट गई है। इस दौरान करीब 10 से 15 थप्पड़ मारा गया। धमकी दी गई कि किसी से शिकायत किया तो अच्छा नहीं होगा। उसे डर लग रहा है। अभिषेक के घर वाले भी घटना के बाद डरें हुए हैं। उसे बाहर से निकलने दिया जा रहा है।
इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा ने बताया कि चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर दरोगा अमित त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। जांच एसीपी नौबस्ता दी गई है।
