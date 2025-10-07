गलती क्या थी सर? पूछता रहा छात्र…दरोगा बरसाता रहा लात-घूंसें, मूंछों पर ताव देकर पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी पर गिरी गाज

Kanpur crime news कानपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। जिसमें चौकी के अंदर दरोगा और सिपाही छात्र की पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो में आवाज भी है। वीडियो सामने आने के बाद दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया था। जांच एसीपी नौबस्ता को दी गई थी। बाद में दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है।