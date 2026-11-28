परीक्षा के अतिरिक्त समन्वयक सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) का आयोजन 1 दिसम्बर से 3 दिसम्बर तक होगा। प्रतिदिन दो पारियों में परीक्षा सम्पन्न होगी। इस प्रकार कुल 6 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पारी में कुल 4510 परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 6 पारियों में 27 हजार 60 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। इनके लिए कुल 14 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रथम पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 तक तथा द्वितीय पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित होगी। सुबह की पहली पारी में परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश सुबह 9 बजे तक दिया जाएगा। जबकि दोपहर की पारी में परीक्षार्थियों को दोपहर 2 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। यानि परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक प्रवेश की अनुमति होगी।