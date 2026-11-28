सॉफ्टबॉल के पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में निर्मल महाविद्यालय हिंडौन ने आदर्श टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सूरौठ को 6 होम से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत से ही निर्मल महाविद्यालय के खिलाड़ी विपक्षी टीम पर हावी रहे। बल्लेबाजों ने शानदार शॉट लगाए, वहीं गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी और खिलाड़ियों की बेहतरीन क्षेत्ररक्षण ने विपक्षी टीम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। आदर्श टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सूरौठ की टीम ने भी कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंत में निर्मल महाविद्यालय ने जीत दर्ज की।