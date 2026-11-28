टोडाभीम . प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना तथा सहायिकाओं की कार्यक्षमता और व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि करना रहा। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी श्याम प्रकाश ने विभागीय योजनाओं, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की महिला पर्यवेक्षक भी मौजूद रहीं। सेंटर फॉर माइक्रोफाइनेंस के प्रशिक्षक सुरेंद्र और शशांक सिंह ने चार दिनों तक अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं।