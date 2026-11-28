सोप गांव से पिलौदा तक सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई स्थानों पर इसका नामोनिशान तक मिट गया है। दोनों ओर की पटरियों पर उगी कीकर-बबूल की झाड़ियों ने सड़क के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कांटेदार झाड़ियों से राहगीरों को चोट लगने का खतरा बना रहता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि चौपहिया और भारी वाहनों की आवाजाही तो मुश्किल हो ही रही है, दुपहिया वाहन चालकों को भी निकलने में परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं और दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है।