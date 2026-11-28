प्राचार्य डॉ. उदयराज मीना ने बताया कि कार्यक्रम में जयपुर से आए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के रिसोर्स पर्सन आरआर सोनी ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने साइबर ठगी, फर्जी कॉल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और संदिग्ध लेन-देन से बचने के तरीके विस्तार से समझाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में जागरूकता और सतर्कता ही साइबर अपराधों से बचाव का प्रभावी माध्यम है। छात्राओं को अनजान व्यक्तियों के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी और निजी विवरण साझा नहीं करने की सलाह दी।